    Česká tenistka oslavuje tretí titul. Vo finále nedala šancu Osakovej, ktorá duel skrečovala

    Česká tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA Bad Homburg 2026.
    Česká tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA Bad Homburg 2026. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|27. jún 2026 o 12:11
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    Japonská tenistka uhrala vo finále jeden gem.

    WTA Bad Homburg 2026

    Finále - dvojhra:

    Karolína Muchová (ČR-4) - Naomi Osaková (Jap.-6) 6:1, 1:0 - skreč

    Karolína Muchová vyhrala trávnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dni pred Wimbledonom oslavuje tretí titul na okruhu WTA.

    Japonská súperka Naomi Osakaová finále za stavu 6:1, 1:0 pre českú tenistku pre zdravotné ťažkosti vzdala. Hrali len 46 minút.

    Dvadsaťdeväťročná Muchová, ktorá plnila v Nemecku úlohu nasadenej štvorky, získala pri svojej tretej tohtoročnej finálovej účasti druhý titul a prvý na tráve.

    VIDEO: Zostrih zápasu Muchová - Osaková

    Triumfovala už vo februári v Katare, v apríli na antuke v Stuttgarte posledný zápas prehrala. Celkovo má bilanciu z finálových zápasov 3:6.

    Muchová uspela proti bývalej svetovej jednotke a štvornásobnej grandslamovej šampiónke Osakaovej tretíkrát a vyrovnala bilanciu vzájomných zápasov na 3:3.

    Japonka mala ťažkosti od úvodu, po treťom geme si za stavu 0:3 vzala pauzu na ošetrenie. Po tom, čo stratila aj prvú hru druhej sady finále skrečovala.

    V Nemecku dnes obe hráčky začali hrať nezvyčajne skoro kvôli úmornému teplu.

    "Bol to úžasný týždeň. Keby bolo možno o desať stupňov menej, bolo by to lepšie. Som ale veľmi rada, že som získala svoj prvý titul na päťstovke a na tráve.

    Každý, kto sem tento týždeň prišiel, by si zaslúžil medailu. Je tu horúco ako v pekle a napriek tomu som nevidela v hľadisku voľné miesta, "povedala v príhovore na kurte Muchová.

    "Ospravedlňujem sa, že som nebola schopná dnešný zápas dokončiť. Atmosféra tu ale bola celý týždeň vynikajúca, "povedala Osakaová.

    "Gratulujem Karolíne. Je to jedna z najpohodovejších hráčok na Tour a hrať proti nej je vždy veľká zábava. Želám jej aj veľa šťastia na Wimbledone, "doplnila.

    Tenis

    Tenis

    Česká tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA Bad Homburg 2026.
    Česká tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA Bad Homburg 2026.
    Česká tenistka oslavuje tretí titul. Vo finále nedala šancu Osakovej, ktorá duel skrečovala
    dnes 12:11
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