Česká tenistka oslavuje tretí titul. Vo finále nedala šancu Osakovej, ktorá duel skrečovala

WTA Bad Homburg 2026
Finále - dvojhra:
Karolína Muchová (ČR-4) - Naomi Osaková (Jap.-6) 6:1, 1:0 - skreč
Karolína Muchová vyhrala trávnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dni pred Wimbledonom oslavuje tretí titul na okruhu WTA.
Japonská súperka Naomi Osakaová finále za stavu 6:1, 1:0 pre českú tenistku pre zdravotné ťažkosti vzdala. Hrali len 46 minút.
Dvadsaťdeväťročná Muchová, ktorá plnila v Nemecku úlohu nasadenej štvorky, získala pri svojej tretej tohtoročnej finálovej účasti druhý titul a prvý na tráve.
VIDEO: Zostrih zápasu Muchová - Osaková
Triumfovala už vo februári v Katare, v apríli na antuke v Stuttgarte posledný zápas prehrala. Celkovo má bilanciu z finálových zápasov 3:6.
Muchová uspela proti bývalej svetovej jednotke a štvornásobnej grandslamovej šampiónke Osakaovej tretíkrát a vyrovnala bilanciu vzájomných zápasov na 3:3.
Japonka mala ťažkosti od úvodu, po treťom geme si za stavu 0:3 vzala pauzu na ošetrenie. Po tom, čo stratila aj prvú hru druhej sady finále skrečovala.
V Nemecku dnes obe hráčky začali hrať nezvyčajne skoro kvôli úmornému teplu.
"Bol to úžasný týždeň. Keby bolo možno o desať stupňov menej, bolo by to lepšie. Som ale veľmi rada, že som získala svoj prvý titul na päťstovke a na tráve.
Každý, kto sem tento týždeň prišiel, by si zaslúžil medailu. Je tu horúco ako v pekle a napriek tomu som nevidela v hľadisku voľné miesta, "povedala v príhovore na kurte Muchová.
"Ospravedlňujem sa, že som nebola schopná dnešný zápas dokončiť. Atmosféra tu ale bola celý týždeň vynikajúca, "povedala Osakaová.
"Gratulujem Karolíne. Je to jedna z najpohodovejších hráčok na Tour a hrať proti nej je vždy veľká zábava. Želám jej aj veľa šťastia na Wimbledone, "doplnila.