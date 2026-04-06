Slovensko má skúsený tím, chváli tréner Srbska. Postaví aj svetovú osmičku

Slovenské tenistky odštartujú svoje účinkovanie na turnaji I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej v portugalskom Oeirase utorňajším duelom A-skupiny proti Srbsku (12.OO SELČ).
Kapitán balkánskeho tímu Dušan Vemič bude mať k dispozícii aj svetovú deblovú osmičku Aleksandru Kruničovú.
„Aleksandra sa pripojila k tímu, takže v pondelok sme už prvýkrát trénovali v kompletnom zložení. Dúfam, že do turnaja vstúpime úspešne.
Slovensko má skúsený tím, Rebecca Šramková i Viktória Hrunčáková boli v minulosti v elitnej svetovej stovke.
Dôležité bude, ako sa hráčky oboch tímov vyrovnajú s podmienkami v Oeirase a ako si zvyknú na portugalskú antuku," zdôraznil Vemič pre oficiálnu webovú stránku Srbskej tenisovej federácie.
Srbskou singlovou jednotkou by mala byť Lola Radivojevičová, ktorá sa na zápasy veľmi teší.
„V našom tíme je od začiatku prípravy priamo v dejisku turnaja super atmosféra. S dievčatami sa navzájom podporujeme. Proti Slovensku vydáme zo seba všetko, prvý zápas je vždy veľmi dôležitý," uviedla 21-ročná Radivojevičová.
Na víťaza zápasu Slovensko - Srbsko čaká v stredu úspešnejší zo súboja medzi Chorvátskom a Litvou. Vo štvrtok sa odohrajú zostávajúce stretnutia. Do semifinále postúpia iba víťazi štyroch štvorčlenných skupín.
Víťazi piatkových semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii PBJK. Zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe v sobotu 11. apríla o posledné postupové miesto.