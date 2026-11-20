Britský mužský tenisový tím už ďalej nebude viesť kapitán Leon Smith. Päťdesiatročný Škót ukončí svoje pôsobenie po nadchádzajúcom finálovom turnaji Davisovho pohára po 17 rokoch, pričom v roku 2015 s ním získal trofej na tomto prestížnom podujatí.
Išlo o prvý triumf Veľkej Británie v tejto súťaži od roku 1936. Smith opustí funkciu po budúcotýždňovom finále v talianskej Bologni.
Smithov nástupca ešte nie je známy, ale Lawn Tennis Association (LTA) už oslovila potenciálnych kandidátov a dúfa, že meno nového kapitána oznámi čo najskôr.
„Bolo pre mňa obrovskou cťou viesť tím toľko rokov a cítim, že teraz je ten správny čas. Ako pre mňa osobne, tak aj pre ďalší rozvoj tímu. Víťazstvo v Davisovom pohári v roku 2015 bude navždy jedným z najpyšnejších momentov mojej kariéry, ale existuje nespočetné množstvo ďalších zážitkov a spomienok, ktoré si budem navždy vážiť,“ citovala Smitha britská BBC.
Bývalá svetová jednotka Andy Murray, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri víťazstve v roku 2015, nemá v súčasnosti o pozíciu kapitána záujem.
„Odviedol skvelú prácu, keď všetkých zjednotil a postaral sa o to, aby sme všetci cítili, že máme svoju úlohu. V tom roku 2015 z nás dostal to najlepšie,“ povedal na adresu Smitha trojnásobný grandslamový šampión.