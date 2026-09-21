VIDEO: Španielka predviedla veľký obrat a získala prvý titul. Dážď odložil finále o deň

Španielska tenistka Kaitlin Quevedová získala v Sao Paule vo svojom finálovom debute na okruhu WTA prvý titul.
Siedma nasadená hráčka zdolala v rozhodujúcom dueli, ktorý bol v Brazílii pre dážď o deň odložený, Argentínčanku Nadiu Podoroskú po obrate 4:6, 6:4, 6:2.
Dvadsaťročná Quevedová vstúpila do finále nervózne, dvakrát prišla o svoje podanie a čoskoro prehrávala 0:3.
VIDEO: Zostrih finále Quevedová - Podoroska
Úvodný set napokon stratila za 42 minút, v druhom sa však dokázala otriasť a po brejku v desiatej hre vyrovnala.
Nadobudnuté sebavedomie potom využila v rozhodujúcom sete, v ktorom rýchlo získala vedenie 5:0. Napriek strate podania v závere už víťazstvo uhájila.
Vo svetovom rebríčku si Quevedová zlepší svoje doterajšie osobné maximum, ktorým bolo 90. miesto, a posunie sa na 75. pozíciu.