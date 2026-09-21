    VIDEO: Španielka predviedla veľký obrat a získala prvý titul. Dážď odložil finále o deň

    Kaitlin Quevedová
    Kaitlin Quevedová (Autor: wta)
    ČTK|21. sep 2026 o 20:17
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    Vo svetovom rebríčku si zlepší svoje doterajšie osobné maximum.

    Španielska tenistka Kaitlin Quevedová získala v Sao Paule vo svojom finálovom debute na okruhu WTA prvý titul.

    Siedma nasadená hráčka zdolala v rozhodujúcom dueli, ktorý bol v Brazílii pre dážď o deň odložený, Argentínčanku Nadiu Podoroskú po obrate 4:6, 6:4, 6:2.

    Dvadsaťročná Quevedová vstúpila do finále nervózne, dvakrát prišla o svoje podanie a čoskoro prehrávala 0:3.

    VIDEO: Zostrih finále Quevedová - Podoroska

    Úvodný set napokon stratila za 42 minút, v druhom sa však dokázala otriasť a po brejku v desiatej hre vyrovnala.

    Nadobudnuté sebavedomie potom využila v rozhodujúcom sete, v ktorom rýchlo získala vedenie 5:0. Napriek strate podania v závere už víťazstvo uhájila.

    Vo svetovom rebríčku si Quevedová zlepší svoje doterajšie osobné maximum, ktorým bolo 90. miesto, a posunie sa na 75. pozíciu.

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