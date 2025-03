Tréner sexuálne zneužíval mladú tenistku. Zmaril obrovský talent a zničil jej kariéru

Označovali ju za tenisový zázrak. Narodila sa v Sovietskom zväze, ale keď bola mladá, presťahovala sa do Juhoslávie, píše web sport.cz . O niečo neskôr zakotvila v barcelonskej akadémii, kde medzi dievčatami vynikala, preto ju preradili medzi chlapcov.

Obrovský talent svetového tenisu zabili sexuálne chúťky jej trénera. Stala sa otrokyňou a vyslobodilo ju až úmyselné zranenie. Vakulenková to niesla so sebou viac ako 20 rokov. Dnes má 41 a svoj životný príbeh poskytla francúzskemu denníku L'Équipe.

"V akadémii bol tréner, ktorý sa občas ujal našej skupiny. Moje výkony ho zaujali. Videl, že mám potenciál, začal sa mi venovať," začala Vakulenková.

Meno neprezradila

Život sa jej obrátil naruby na juniorskom Roland Garros. A to kvôli jej trénerovi, ktorého meno neuviedla. Prezradila len to, že ide o bývalého hráča, ktorý sa v 80. rokoch minulého storočia dostal do prvej päťdesiatky rebríčka ATP.

"Moja mama, ktorá bola so mnou v Barcelone, sa v tenisovom svete nevyznala, tak všetko nechala na neho. Bol to on, kto rozhodol, že ma bude sprevádzať na Roland Garros a budeme mať spoločnú izbu v Paríži. Tak sa začala jeho kontrola," pokračovala Ukrajinka.

"Keď som prehrala, ľahol si ku mne. Začal ma hladkať a objímať. Nerozumela som tomu, bola som ešte dieťa a trénera som vnímala ako mentora," priblížila Vakulenková. Vtedy mal 40 rokov, manželku a dve deti. Povedal, že je do nej zamilovaný a urobí z nej šampiónku.