    Španielska kométa sa dočkala už v tejto sezóne. Jodar sa predstaví na Turnaji majstrov

    Rafael Jodar počas štvrťfinálového zápasu Roland Garros.
    Rafael Jodar počas štvrťfinálového zápasu Roland Garros. (Autor: TASR)
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    ČTK|6. nov 2026 o 23:08
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    Rozhodlo o tom vypadnutie Taylora Fritza, ktorého zdolal Carlos Alcaraz.

    Američan Frances Tiafoe a Španiel Rafael Jódar skompletizovali osmičku tenistov pre tohtoročný Turnaj majstrov, hoci obaja vypadli na Masters v Paríži už v druhom kole.

    Tiafoea poslala na záverečné podujatie sezóny do Turína porážka Tommyho Paula vo štvrťfinále parížskeho turnaja s Benom Sheltonom, Jódarovi zabezpečil debut krajan Carlos Alcaraz, ktorý zdolal Taylora Fritza.

    Fritz si mohol víťazstvom nad svetovou dvojkou sám zabezpečiť postup na Turnaj majstrov a mal ho na dosah.

    Prvý set vybojoval v dramatickom tie-breaku 12:10 a v druhom mal dlho navrch. Od stavu 5:3 ale postupne nevyužil dva mečbaly a sadu napokon stratil v pomere 5:7.

    V treťom dejstve už na rozbehnutého Alcaraza nestačil a dve a trištvrte hodiny dlhý duel prehral 3:6.

    Fritzovo vyradenie rozhodlo o tom, že Jódar uhájil poslednú postupovú priečku z tohtoročného rebríčka. Práve Američan bol jediným hráčom, ktorý ho ešte mohol predstihnúť.

    Štvrtý hráč svetového poradia Shelton sa na parížskom Masters dostal do semifinále prvýkrát v kariére.

    Dvadsaťštyriročný Američan porazil Paula 6:4, 4:6, 6:3 a pripravil ho definitívne o šancu kvalifikovať sa na Turnaj majstrov. Istotu tým pádom naopak získal ich krajan Tiafoe, ktorý v Paríži vypadol rovnako ako Jódar už v 2. kole.

    Už skôr si štart na Turnaji majstrov zabezpečili Alexander Zverev, Alcaraz, Shelton, Rus Daniil Medvedev, Flavio Cobolli z Talianska a Francúz Arthur Fils.

    Kvalifikoval sa tiež Talian Jannik Sinner, druhý hráč poradia ATP ale v Turíne kvôli zraneniu hrať nebude. Turnaj majstrov sa uskutoční od 15. do 22. novembra.

    ATP Paríž 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Taylor Fritz (USA-11) 6:7 (10), 7:5, 6:3

    Ben Shelton (USA-3) - Tommy Paul (USA-12) 6:4, 4:6, 6:3

    Luca Van Assche (Fr.) - Rinky Hijikata (Austr.) 6:4, 6:7 (4), 7:5

    Tenis

    Tenis

    Rafael Jodar počas štvrťfinálového zápasu Roland Garros.
    Rafael Jodar počas štvrťfinálového zápasu Roland Garros.
    Španielska kométa sa dočkala už v tejto sezóne. Jodar sa predstaví na Turnaji majstrov
    dnes 23:08
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