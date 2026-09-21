Brazílsky talent si po zranení dopraje dlhšiu pauzu. Podľa neho potrebuje viac času

Brazílsky tenista João Fonseca vynechá zo zdravotných dôvodov najbližšie turnaje ázijskej série na okruhu ATP Tour.
Dvadsaťročný talent, ktorého počas sezóny opakovane trápili zranenia, sa rozhodol vynechať turnaj v Tokiu na prelome septembra a októbra aj nasledujúci turnaj série Masters v Šanghaji. Fonseca o tom informoval na sociálnych sieťach.
„Vynaložil som obrovské úsilie, aby som sa vrátil a reprezentoval Brazíliu v Davisovom pohári, ale stále potrebujem viac času,“ uviedol Fonseca na svojom instagramovom profile po víkendovom dueli Brazílie so Švajčiarskom, v ktorom prispel k víťazstvu 3:1 triumfom v úvodnej dvojhre nad Dominicom Strickerom.
Fonseca sa na kurt vrátil po zranení brušných svalov, pre ktoré okrem iného prišiel o US Open.
„Tento rok bol pre mňa veľmi náročný. Pre množstvo zranení som prišiel o dôležité turnaje a nemohol som hrať tak, ako som chcel,“ uviedol rodák z Ria de Janeiro.
„Dlho som o tom diskutoval so svojím tímom a dospeli sme k záveru, že najlepšie bude teraz dbať na varovné signály, dopriať telu aj mysli čas na regeneráciu a vynechať turnaje v Ázii,“ dodal tenista, ktorého na začiatku sezóny obmedzovali opakované problémy s chrbtom.