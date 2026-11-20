Legendárny americký tenista Jimmy Connors sa lieči na rakovinu kože.
Sedemdesiatštyriročný osemnásobný grandslamový šampión oznámil vo svojom podcaste „Advantage Connors“, že mu lekári diagnostikovali zhubný nález na uchu.
Rekordér v počte získaných titulov už pred niekoľkými týždňami podstúpil operáciu a prezradil, že ho čaká ešte ďalší zákrok.
„Všetko sa vyvíja správnym smerom,“ povedal bývalý líder svetového rebríčka, ktorý počas kariéry získal 109 titulov.
Naďalej tak drží rekord pred Rogerom Federerom (103) a Novakom Djokovičom (102).
Connors sa naposledy objavil na verejnosti počas finále US Open, kde odovzdal víťaznú trofej Alexandrovi Zverevovi.
Fanúšikom vtedy počas rozhovorov odkázal: „Používajte opaľovacie krémy a dávajte na seba pozor.“