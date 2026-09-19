Svetová trojka sa odhlásila zo Singapuru. Americká favoritka hlási vyčerpanie

Americká tenistka Jessica Pegulová sa odhlásila z turnaja WTA 500 v Singapure, ktorý sa začína budúci týždeň.
Ako dôvod uviedla náročnú zápasovú záťaž v uplynulom období.
Tridsaťdvaročná Američanka sa nedávno posunula na tretie miesto rebríčka WTA, čo je jej kariérne maximum.
Predtým, ako sa druhý rok po sebe prebojovala do semifinále US Open, si zahrala vo finále turnajov vo Washingtone a Cincinnati.
„Po dlhých a fyzicky náročných týždňoch na US Open jednoducho nie som celkom pripravená vrátiť sa na kurt a súťažiť na takej úrovni, akú od seba očakávam,“ uviedla na sociálnych sieťach.
Turnaj v Singapure sa začne v pondelok. Pegulová mala byť najvyššie nasadenou hráčkou, no túto pozíciu teraz zaujme svetová päťka Mirra Andrejevová.
V štartovom poli 28 hráčok figurujú aj ďalšie viaceré tenistky z prvej dvadsiatky rebríčka.