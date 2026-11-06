Netušila, že je zapnutý mikrofón. Domáca hviezda kritizovala Rusku, chýba jej pokora

Turnaj majsteriek pre najlepších osem hráčok tenisovej sezóny mení po dvojročnom saudskoarabskom experimente svoju adresu.
Od 8. do 15. novembra sa bude hrať v kalifornskom Indian Wells, kde sa každoročne koná turnaj označovaný ako piaty grandslam.
Už pred začiatkom turnaja však v médiách rezonuje drobná kontroverzia, o ktorú sa svojím vyjadrením postarala domáca Jessica Pegulová.
Svetová päťka absolvovala v dejisku podujatia tréning, ktorý bol streamovaný na YouTube kanáli WTA. Avšak, keďže o tom nevedela, so svojím trénerom Markom Knowlesom sa rozprávala na rovinu.
VIDEO: Situácia počas tréningu Jessicy Pegulovej
Reč prišla aj na ruskú tenisku Mirru Andrejevovú, ktorá v 19 rokoch triumfovala na Roland Garros a na WTA Finals ju čaká premiérová účasť.
Hoci ešte v singlovom zápase ani raz nenastúpila proti Pegulovej, americká hráčka, nevedomky pred celým svetom, kritizovala jej správanie.
Takisto vyčítala jej trénerke a bývalej vynikajúcej španielskej tenistke Conchite Martínezovej, že nezasiahne proti svojej zverenke.
"Conchita sa ku mne vždy správala veľmi pekne, ale stratila som k nej trochu úcty. Myslím si, že Andrejevová je dobré dievča, len sa správa ako diva. Musí sa naučiť skromnosti," povedala Američanka.
"Keby som bola trénerka a moje dievča by odohralo skvelé štyri gemy, viedlo 4:0, ale bolo na mňa naštvané a odpaľovalo loptičky smerom ku mne...
Bolo by to v prvom rade veľmi neúctivé. Vedieš 4:0, tak sklapni! Ale ona to proste nedokáže," dodala Pegulová na adresu Andrejevovej.
Knowles reagoval, že mladá Ruska potrebuje niekoho, kto ju v tomto dokáže "upratať". S Pegulovou sa zhodli, že má veľký talent, výborne sa pohybuje, no chýba jej mentalita, akú má napríklad Coco Gauffová.
Samozrejme, zábery z tréningu neušli ani pozornosti ruskej hráčky a jej španielskej trénerky. Tie sa zatiaľ rozhodli na to verejne nereagovať.
Pegulovej agentka však uviedla, že Američanka je odvtedy v priamom kontakte s kritizovanou stranou a vysvetlia si to osobne, nie cez médiá.
WTA prebrala za spomenutú situáciu plnú zodpovednosť a ospravedlnila sa za to, že hráčky a ich tímy neboli dostatočne informované o tom, že bude počas ich tréningu dostupné video so zapnutým mikrofónom.
Pegulovú čaká vstup do turnaja v nedeľu večer, keď nastúpi proti krajanke Gauffovej. Andrejevová bola ako svetová trojka vyžrebovaná do B-skupiny, pričom v prvom dueli bude čeliť Ukrajinke Jeline Svitolinovej.