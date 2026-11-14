ONLINE: Jessica Pegulová - Mira Andrejevová dnes, Turnaj majsteriek 2026 LIVE (semifinále)

Jessica Pegulová a Mira Andrejevová dnes hrajú semifinálový zápas na Turnaji majsteriek 2026.
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ONLINE PRENOS: Jessica Pegulová - Mira Andrejevová dnes LIVE (tenis, WTA Turnaj majsteriek 2026, semifinále, sobota, NAŽIVO)
Turnaj majsteriek Semifinále 2026
14.11.2026 o 21:00
Pegulaová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Andrejevová
Prenos
Hráčky na sebe narazí poprvé. Pro Pegulaovou hovoří zkušenosti i výhoda domácího prostředí, lepší výkony ale podává v poslední době Andrejevová, která je tak považována za poměrně výraznou favoritku. Druhé semifinále obstarají v Indian Wells Linda Nosková a Ukrajinka Svitolinová.
Jessica Pegulaová je bývalou turnajovou finalistkou (2023) a postupem mezi čtyři nejlepší účastnice obhájila loňské semifinále. Na postup se každopádně světová pětka nadřela. Po prohře 4:6, 7:6 a 2:6 s krajankou Gauffovou potřebovala v posledním skupinovém vystoupení nutně porazit již jistou semifinalistku Lindu Noskovou. To se jí nakonec po obrovském boji a výsledku 7:6, 4:6 a 7:5 podařilo, ačkoliv čelila v rozhodujícím setu mečbolu. Pro českou wimbledonskou šampionku šlo o teprve druhé utkání na okruhu, které z mečbolu prohrála. Mezi tato utkání vklínila dvaatřicetiletá Američanka ještě výhru 6:2, 7:5 nad Ukrajinkou Kosťukovou. V sezoně vyhrála turnaje v Dubaji a Charlestonu. Do statistik zapsala 52 výher a 15 porážek (tvrdý povrch 36/10).
Devatenáctiletá Mirra Andrejevová předvádí při své singlové premiéře na akci pro osm nejlepších tenistek sezony fantastické výkony. Supertalentovaná Ruska, jež je třetí hráčkou žebříčku, suverénně ovládla bez ztráty setu svou skupinu, když postupně deklasovala 6:4, 6:0 Ukrajinku Svitolinovou i Bělorusku Sabalenkovou a 6:2, 6:1 krajanku Šnajderovou, která v pátek na poslední chvíli nahradila odstoupivší Karolínu Muchovou. Co se letošního tenisového ročníku týče, dokráčela si na Roland Garros pro premiérový grandslamový titul. Ovládla také podniky v Linci a Adelaide. V roce 2026 nasbírala Andrejevová celkem 53 výher a 16 porážek (tvrdý povrch 29/10).
Hezký sobotní večer. Závěrečný Turnaj mistryň dospěl v Indian Wells do semifinálové fáze. První utkání dnes obstarají domácí Jessica Pegulaová a Mirra Andrejevová z Ruska.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.