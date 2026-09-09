Bitku miliardárok zvládla a je v semifinále. Bojovala som so svojimi démonmi, uviedla Pegulová

US Open 2026
Dvojhra žien - štvrťfinále:
Jessica Pegulová (USA-3) - Emma Navarrová (USA-26) 3:6, 6:4, 6:3
Druhou semifinalistkou grandslamového US Open sa stala americká tenistka Jessica Pegulová. Zdolala v súboji dvoch Američaniek Emmu Navarrovú 3:6, 6:4 a 6:3.
V ďalšom zápase sa stretne s obhajkyňou titulu z predchádzajúcich dvoch ročníkov, Bieloruskou Arynou Sabalenkovou, ktorá vyradila Češku Lindu Noskovú.
Nasadená trojka Pegulová sa do semifinále v New Yorku prebojovala tretíkrát za sebou. Vlani v ňom nestačila práve na Sabalenkovú, ktorej podľahla 6:4, 3:6, 4:6.
S Bieloruskou neúspešne bojovala vo Flushing Meadows aj pred dvoma rokmi, keď s ňou vo finále prehrala 5:7, 5:7. Zatiaľ má s ňou bilanciu 4:9.
VIDEO: Zostrih zápasu Pegulová - Navarrová
Súboj s nasadenou dvadsaťšestkou Navarrovou, ktorá v treťom kole vyradila Karolínu Muchovú, vyhrala Pegulová po dvoch hodinách a 21 minútach.
Duel, ktorý americké médiá vzhľadom na rodinné zázemie hráčok premenovali na „bitku miliardárok“, zvládla Pegulaová aj vďaka 31 víťazným úderom a piatim brejkom. Rodáčka z Buffala zdolala Navarrovú aj v piatom vzájomnom zápase.
„Bolo to veľmi ťažké a vyčerpávajúce. Nepodávala som úplne najlepšie a bojovala som so svojimi démonmi,“ povedala Pegulová v rozhovore priamo na kurte.
„Našťastie mám dobrú krátkodobú pamäť. Zakaždým, keď idem na kurt, musím svojmu pesimistickému ja povedať, aby sklaplo a aby som sa sústredila na tenis,“ doplnila Američanka, ktorá dosiahla 50. víťazstvo v tejto sezóne.