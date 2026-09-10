Bude prvou jednotkou z Kazachstanu. Rybakinová: Hlavným cieľom je získavať tituly

Pred US Open mala Jelena Rybakinová obavy, či bude môcť pre problémy s členkom odohrať posledný grandslam sezóny.
Už je v semifinále a po turnaji v New Yorku sa prvýkrát stane svetovou jednotkou. Vo veku 27 rokov sa jej to podarí ako druhej najstaršej tenistke v histórii a zároveň ako prvej reprezentantke Kazachstanu.
Na trón zasadne ako tridsiata hráčka v histórii a médiám povedala, že jej hlavným cieľom nie je rebríček, ale tituly. Zatiaľ ich má trinásť.
Dostala som sa pomerne ďaleko
„Od chvíle, keď som na US Open prišla zranená a bez tréningov, som sa dostala pomerne ďaleko,“ povedala Rybakinová a pripomenula boľavý ľavý členok, pre ktorý nedohrala prípravný turnaj v Cincinnati.
VIDEO: Zostih zápasu Rybakinová - Čeng Čchin-wen
Vo Flushing Meadows však vyradila štyri súperky bez straty setu. Až vo štvrťfinále proti olympijskej víťazke Čeng Čchin-wen musela otáčať vývoj zápasu.
Číňanka však vedenie 1:0 na sety neudržala a potom už druhej nasadenej favoritke vzala iba päť gemov.
Museli sme na kurte otestovať nohu
„Nebolo to ideálne a, samozrejme, bola som v strese,“ povedala Rybakinová pre web WTA. „Prvé dni sme museli na kurte otestovať nohu aj všetko ostatné. Nebolo to jednoduché,“ poznamenala.
V pondelkovom novom rebríčku bude tridsiatou svetovou jednotkou. V zozname je ako jediná Češka Karolína Plíšková a druhý najdlhší čas na čele rebríčka strávila česká rodáčka Martina Navrátilová.
VIDEO: Rozhovor s Rybakinovou po postupe do semifinále
Rybakinová svoju impozantnú cestu na trón začala na sklonku minulej sezóny. V októbri získala titul v Ning-po a potom vyhrala v Rijáde Turnaj majsteriek.
Hoci dovtedajšia svetová jednotka Aryna Sabalenková mala na konci roka viac než dvojnásobný počet bodov (9870 oproti 4350 Rybakinovej), o deväť mesiacov neskôr ich už delilo iba 414 bodov.
V januári Rybakinová vyhrala ešte Australian Open a následne získala titul aj v Stuttgarte.
Hlavným cieľom je získavať tituly
„Byť na čele rebríčka je jedným z cieľov. Ale tým hlavným pre mňa aj môj tím je získavať tituly, potom sa mení aj umiestnenie v rebríčku,“ uviedla.
Vládu Bielorusky Sabalenkovej ukončí po dvoch rokoch a 99 týždňoch. Rybakinová má radosť, že inšpiruje deti vo svojej novej krajine.
VIDEO: Tlačová konferenecia Rybakinovej
Za Kazachstan rodáčka z Moskvy hrá od roku 2018. „Som hrdá na to, že reprezentujem Kazachstan. Zakaždým, keď sa tam vraciam, a je jedno, do ktorého mesta, vždy vidím toľko detí hrať tenis,“ ocenila.
Ešte pred tohtoročnou grandslamovou trofejou z Australian Open vyhrala Rybakinová pred štyrmi rokmi aj Wimbledon.
Teraz môže dobyť US Open. Jej ďalšou súperkou bude v noci v semifinále domáca Američanka Coco Gauffová.