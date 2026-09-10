    Bude prvou jednotkou z Kazachstanu. Rybakinová: Hlavným cieľom je získavať tituly

    Jelena Rybakinová.
    Jelena Rybakinová. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|10. sep 2026 o 12:18
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    Vládu Bielorusky Sabalenkovej ukončí po dvoch rokoch a 99 týždňoch.

    Pred US Open mala Jelena Rybakinová obavy, či bude môcť pre problémy s členkom odohrať posledný grandslam sezóny.

    Už je v semifinále a po turnaji v New Yorku sa prvýkrát stane svetovou jednotkou. Vo veku 27 rokov sa jej to podarí ako druhej najstaršej tenistke v histórii a zároveň ako prvej reprezentantke Kazachstanu.

    Na trón zasadne ako tridsiata hráčka v histórii a médiám povedala, že jej hlavným cieľom nie je rebríček, ale tituly. Zatiaľ ich má trinásť.

    Dostala som sa pomerne ďaleko

    „Od chvíle, keď som na US Open prišla zranená a bez tréningov, som sa dostala pomerne ďaleko,“ povedala Rybakinová a pripomenula boľavý ľavý členok, pre ktorý nedohrala prípravný turnaj v Cincinnati.

    VIDEO: Zostih zápasu Rybakinová - Čeng Čchin-wen

    Vo Flushing Meadows však vyradila štyri súperky bez straty setu. Až vo štvrťfinále proti olympijskej víťazke Čeng Čchin-wen musela otáčať vývoj zápasu.

    Číňanka však vedenie 1:0 na sety neudržala a potom už druhej nasadenej favoritke vzala iba päť gemov.

    Museli sme na kurte otestovať nohu

    „Nebolo to ideálne a, samozrejme, bola som v strese,“ povedala Rybakinová pre web WTA. „Prvé dni sme museli na kurte otestovať nohu aj všetko ostatné. Nebolo to jednoduché,“ poznamenala.

    V pondelkovom novom rebríčku bude tridsiatou svetovou jednotkou. V zozname je ako jediná Češka Karolína Plíšková a druhý najdlhší čas na čele rebríčka strávila česká rodáčka Martina Navrátilová.

    VIDEO: Rozhovor s Rybakinovou po postupe do semifinále

    Rybakinová svoju impozantnú cestu na trón začala na sklonku minulej sezóny. V októbri získala titul v Ning-po a potom vyhrala v Rijáde Turnaj majsteriek.

    Hoci dovtedajšia svetová jednotka Aryna Sabalenková mala na konci roka viac než dvojnásobný počet bodov (9870 oproti 4350 Rybakinovej), o deväť mesiacov neskôr ich už delilo iba 414 bodov.

    V januári Rybakinová vyhrala ešte Australian Open a následne získala titul aj v Stuttgarte.

    Hlavným cieľom je získavať tituly

    „Byť na čele rebríčka je jedným z cieľov. Ale tým hlavným pre mňa aj môj tím je získavať tituly, potom sa mení aj umiestnenie v rebríčku,“ uviedla.

    Vládu Bielorusky Sabalenkovej ukončí po dvoch rokoch a 99 týždňoch. Rybakinová má radosť, že inšpiruje deti vo svojej novej krajine.

    VIDEO: Tlačová konferenecia Rybakinovej

    Za Kazachstan rodáčka z Moskvy hrá od roku 2018. „Som hrdá na to, že reprezentujem Kazachstan. Zakaždým, keď sa tam vraciam, a je jedno, do ktorého mesta, vždy vidím toľko detí hrať tenis,“ ocenila.

    Ešte pred tohtoročnou grandslamovou trofejou z Australian Open vyhrala Rybakinová pred štyrmi rokmi aj Wimbledon.

    Teraz môže dobyť US Open. Jej ďalšou súperkou bude v noci v semifinále domáca Američanka Coco Gauffová.

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    Tenis

    Jelena Rybakinová.
    Jelena Rybakinová.
    Bude prvou jednotkou z Kazachstanu. Rybakinová: Hlavným cieľom je získavať tituly
    dnes 12:18
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