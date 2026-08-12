    Rybakinová zdolala Osakovú po troch setoch a je v semifinále. Benčičová skrečovala pre zranenie

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová.
    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. aug 2026 o 07:38
    ShareTweet0

    Svetová dvojka si v Toronte poradila s Osakovou až v treťom sete.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Toronte.

    Nasadená aj svetová dvojka zvíťazila v nočnom štvrťfinálovom dueli nad Japonkou Naomi Osakovú po trojsetovej bitke 4:6, 7:6 (5) a 6:4.

    VIDEO: Zostrih zápasu Jelena Rybakinová - Naomi Osaková

    V súboji o finále narazí na americkú hráčku Coco Gauffovú, ktorej štvrťfinálová súperka Belinda Benčičová zo Švajčiarska nenastúpila pre zranenie bedra.

    WTA Toronto 2026

    Dvojhra žien - štvrťfinále:

    Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Naomi Osaková (Jap.-11) 4:6, 7:6 (5), 6:4

    Coco Gauffová (USA-4) - Belinda Benčičová (Švaj.-12) bez boja

    Tenis

    Tenis

    Americký tenista Brandon Nakashima.
    Americký tenista Brandon Nakashima.
    Nakashima hladko vyradil devätnástku turnaja a je v semifinále. Čaká ho Španiel Jodar
    dnes 07:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Rybakinová zdolala Osakovú po troch setoch a je v semifinále. Benčičová skrečovala pre zranenie