Rybakinová zdolala Osakovú po troch setoch a je v semifinále. Benčičová skrečovala pre zranenie

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Toronte.
Nasadená aj svetová dvojka zvíťazila v nočnom štvrťfinálovom dueli nad Japonkou Naomi Osakovú po trojsetovej bitke 4:6, 7:6 (5) a 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Jelena Rybakinová - Naomi Osaková
V súboji o finále narazí na americkú hráčku Coco Gauffovú, ktorej štvrťfinálová súperka Belinda Benčičová zo Švajčiarska nenastúpila pre zranenie bedra.
WTA Toronto 2026
Dvojhra žien - štvrťfinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Naomi Osaková (Jap.-11) 4:6, 7:6 (5), 6:4
Coco Gauffová (USA-4) - Belinda Benčičová (Švaj.-12) bez boja