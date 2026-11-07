Šok pred Turnajom majsteriek. Moje telo nie je pripravené, vraví svetová jednotka

Kazašská tenistka a úradujúca svetová jednotka Jelena Rybakinová prekvapujúco nebude štartovať na prestížnom Turnaji majsteriek 2026.
Hoci v predošlých dňoch trénovala v Indian Wells a absolvovala aj tradičné fotenie najlepších osem tenistiek sezóny, na poslednú chvíľu sa odhlásila.
"Som veľmi smutná z toho, že mojim fanúšikom a priaznivcom musím oznámiť, že sa musím odhlásiť z Turnaja majsteriek. Mala som úžasnú sezónu, ale moje telo nie je fyzicky pripravené súťažiť," uviedla.
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"Nejaký čas budem oddychovať, zotavovať sa doma a potom začnem prípravu na novú sezónu. Turnaj majsteriek je výnimočný a prajem všetkým veľa šťastia.
Nemôžem sa dočkať, keď sa v marci opäť vrátim do Indian Wells," doplnila víťazka tohtoročného Australian Open a tiež US Open.
Sezónu zakončila úspešnou zápasovou bilanciou 54:14 a okrem dvoch grandslamov vyhrala aj podujatia v Stuttgarte a čínskom meste Ningbo.
Pre zdravotné problémy nedohrala Rybakinová už turnaj v Tokiu, na ktorom predviedla skvelú semifinálovú jazdu Slovenka Mia Pohánková.
Kazažskú hráčku na Turnaji majsteriek nahradí Ukrajinka Marta Kosťuková. Na podujatí ju prvý zápas čaká v nedeľu proti Češke Linde Noskovej.