    Šok pred Turnajom majsteriek. Moje telo nie je pripravené, vraví svetová jednotka

    Na snímke je kazašská tenistka Jelena Rybakinová.
    Na snímke je kazašská tenistka Jelena Rybakinová. (Autor: TASR/AP)
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    Sportnet|7. nov 2026 o 20:55
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    Jelena Rybakinová predčasne ukončila sezónu.

    Kazašská tenistka a úradujúca svetová jednotka Jelena Rybakinová prekvapujúco nebude štartovať na prestížnom Turnaji majsteriek 2026.

    Hoci v predošlých dňoch trénovala v Indian Wells a absolvovala aj tradičné fotenie najlepších osem tenistiek sezóny, na poslednú chvíľu sa odhlásila.

    "Som veľmi smutná z toho, že mojim fanúšikom a priaznivcom musím oznámiť, že sa musím odhlásiť z Turnaja majsteriek. Mala som úžasnú sezónu, ale moje telo nie je fyzicky pripravené súťažiť," uviedla.

    VIDEO: Finálové víťazstvo Jeleny Rybakinovej na US Open 2026

    "Nejaký čas budem oddychovať, zotavovať sa doma a potom začnem prípravu na novú sezónu. Turnaj majsteriek je výnimočný a prajem všetkým veľa šťastia.

    Nemôžem sa dočkať, keď sa v marci opäť vrátim do Indian Wells," doplnila víťazka tohtoročného Australian Open a tiež US Open.

    Sezónu zakončila úspešnou zápasovou bilanciou 54:14 a okrem dvoch grandslamov vyhrala aj podujatia v Stuttgarte a čínskom meste Ningbo.

    Pre zdravotné problémy nedohrala Rybakinová už turnaj v Tokiu, na ktorom predviedla skvelú semifinálovú jazdu Slovenka Mia Pohánková.

    Kazažskú hráčku na Turnaji majsteriek nahradí Ukrajinka Marta Kosťuková. Na podujatí ju prvý zápas čaká v nedeľu proti Češke Linde Noskovej.

    Tenis

    Tenis

    Na snímke je kazašská tenistka Jelena Rybakinová.
    Na snímke je kazašská tenistka Jelena Rybakinová.
    Šok pred Turnajom majsteriek. Moje telo nie je pripravené, vraví svetová jednotka
    dnes 20:55
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