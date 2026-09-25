Sinner sa nepredstaví ani na turnaji v Pekingu. Do konca roka môže prísť o post svetovej jednotky

Prvý tenista svetového rebríčka Jannik Sinner, ktorý od triumfu na Wimbledone nehrá pre zranenie kolena, sa odhlásil aj z nadchádzajúceho turnaja v Pekingu. Dvadsaťpäťročný Talian o tom informoval vo videu na sociálnej sieti X.
"Moje koleno na tom ešte nie je tak, ako by som si predstavoval," uviedol Sinner, ktorý vlani v Pekingu získal titul. "Mrzí ma, že v Pekingu hrať nemôžem, ale urobím všetko pre to, aby som sa vrátil čo najskôr," dodal.
Turnaj v Pekingu je na programe od 30. septembra do 6. októbra a Sinnerova absencia dáva veľkú šancu aktuálnemu druhému hráčovi rebríčka Alexandrovi Zverevovi z Nemecka stať sa do konca roka prvýkrát v živote svetovou jednotkou.
Momentálne na Sinnera stráca 1810 bodov, v najbližšom vydaní poradia ATP sa ale Talianov náskok zníži minimálne o 440 bodov. Zverev navyše do konca roka bude obhajovať na turnajoch výrazne menej bodov ako Sinner.