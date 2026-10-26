Sinner naznačil dobrú správu. Po dlhej pauze sa vráti na kurty

Tenista Jannik Sinner sa po dlhej pauze zavinenej problémami s kolenom vráti na kurty na konci decembra na odloženom exhibičnom podujatí Six Kings Slam v Rijáde.
Dvadsaťpäťročný Talian to naznačil na svojom instagrame obrázkom štylizované turnajové karty so svojou podobizňou, informáciu potom priniesol aj televízny kanál talianskeho tenisového zväzu.
Sinner nehrá od júlovej úspešnej obhajoby wimbledonského titulu, po ktorej postupne rušil svoj ďalší program.
Päťnásobný grandslamový šampión vynechal aj US Open a na začiatku októbra ohlásil pre neustupujúce ťažkosti koniec sezóny.
Príde tak o miesto svetovej jednotky, na ktorom ho ešte pred skončením tohto ročníka vystrieda Alexander Zverev.
Six Kings Slam sa mal v Saudskej Arábii pôvodne hrať od 21. októbra, usporiadatelia ale akciu pred dvoma týždňami pre neistú bezpečnostnú situáciu v regióne odložili.
Tretí ročník lukratívnej exhibície, ktorá nie je súčasťou ATP Tour, má nový termín od 27. do 30. decembra, Sinner oba predchádzajúce turnaje vyhral.