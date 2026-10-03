    Sinnera stále trápi zranené koleno, musel sa odhlásiť z ďalšieho turnaja

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|3. okt 2026 o 12:14
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    Na pozícii svetovej jednotky ho môže vystriedať Zverev.

    Svetová jednotka Jannik Sinner, ktorý od triumfu vo Wimbledone nehrá pre zranenie kolena, sa odhlásil aj z nadchádzajúceho turnaja v Šanghaji.

    Dvadsaťpäťročný taliansky tenista o tom informoval na instagrame.

    Víťaz piatich grandslamov, ktorého zranenie pripravilo okrem iného o obhajobu titulu na prebiehajúcom turnaji v Pekingu, bližšie informácie k zdravotnému stavu neuviedol. Podľa médií však kvôli kolenu v piatok navštívil špecialistu v Lyone.

    Turnaj Masters v Šanghaji je na programe od 7. do 18. októbra a Sinnerova absencia dáva ďalšiu šancu aktuálne druhému hráčovi rebríčka Alexandrovi Zverevovi stať sa do konca roka prvýkrát svetovou jednotkou.

    Dvadsaťdeväťročný Nemec, ktorý tento rok získal na Roland Garros a US Open prvé dva grandslamové tituly, momentálne na prvé miesto stráca 1370 bodov a do konca roka ich obhajuje výrazne menej ako Sinner.

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