Sinnera stále trápi zranené koleno, musel sa odhlásiť z ďalšieho turnaja

Svetová jednotka Jannik Sinner, ktorý od triumfu vo Wimbledone nehrá pre zranenie kolena, sa odhlásil aj z nadchádzajúceho turnaja v Šanghaji.
Dvadsaťpäťročný taliansky tenista o tom informoval na instagrame.
Víťaz piatich grandslamov, ktorého zranenie pripravilo okrem iného o obhajobu titulu na prebiehajúcom turnaji v Pekingu, bližšie informácie k zdravotnému stavu neuviedol. Podľa médií však kvôli kolenu v piatok navštívil špecialistu v Lyone.
Turnaj Masters v Šanghaji je na programe od 7. do 18. októbra a Sinnerova absencia dáva ďalšiu šancu aktuálne druhému hráčovi rebríčka Alexandrovi Zverevovi stať sa do konca roka prvýkrát svetovou jednotkou.
Dvadsaťdeväťročný Nemec, ktorý tento rok získal na Roland Garros a US Open prvé dva grandslamové tituly, momentálne na prvé miesto stráca 1370 bodov a do konca roka ich obhajuje výrazne menej ako Sinner.