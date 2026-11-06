Sinner mení plány. Po úspešnej spolupráci prichádza zásadný krok

Tenista Jannik Sinner ukončil spoluprácu s trénerom Darrenom Cahillom, ktorý mu pomohol získať päť grandslamových titulov.
Taliana bude teraz trénovať Magnus Norman. Bývalý hráč svetovej jednotky o tom informoval na Instagrame.
Aj Norman má za sebou úspešnú trénerskú kariéru. Svojmu krajanovi Robinovi Söderlingovi pomohol dostať sa do najlepšej päťky svetového rebríčka a dvakrát si zahrať vo finále Roland Garros.
Švajčiara Stana Wawrinku doviedol k trom grandslamovým titulom. V Sinnerovom tíme by mal niekdajší druhý hráč svetového rebríčka Norman spolupracovať so Simonom Vagnozzim.
Taliansky tréner začal rovnako ako Cahill trénovať rodáka z Innichenu v roku 2022. Cahill, ktorý ako tréner doviedol štyroch hráčov na prvé miesto svetového rebríčka, plánoval opustiť Sinnerov tím už v roku 2025.
Napokon sa však rozhodol pokračovať a počas tohtoročného Wimbledonu oznámil, že zostane až do konca tohto roka.
Sinnerovu kariéru v roku 2025 na tri mesiace prerušil dopingový trest. Od tohtoročného júla víťaz 30 turnajov na okruhu ATP nehrá pre zranenie kolena.
Na kurty by sa mal vrátiť koncom decembra, keď sa predstaví na exhibičnom turnaji v Saudskej Arábii.