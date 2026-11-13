Sinner priznal, že prežíval muky: Mal som problémy sledovať najväčších konkurentov

Taliansky tenista Jannik Sinner priznal, že počas pauzy zavinenej zranením kolena bolo pre neho ťažké sledovať súperov.
Od triumfu vo Wimbledone neodohral ani jeden súťažný zápas a napokon musel predčasne ukončiť sezónu.
Do turnajového kolotoča sa vráti koncom decembra na podujatí "Six Kings Slam" v Saudskej Arábii.
„Mal som problémy sledovať najväčších konkurentov, ktorí na rozdiel odo mňa mohli hrať zápasy. Prežíval som pri tom muky," uviedol Sinner pre talianske médiá.
Na jeseň musel prepustiť pozíciu lídra svetového rebríčka ATP Nemcovi Alexandrovi Zverevovi.
Talian v tomto roku vyhral päť turnajov Masters 1000 za sebou. Postupne triumfoval v Indian Wells, Miami, Monte Carle, Madride a Ríme.