VIDEO: Jamrichová prežila náročné mesiace. Motivovala ju aj Vlhová: Bola som slabá

Slovenská tenistka Renáta Jamrichová naposledy vstúpila na súťažný dvorec ešte v septembri 2025, keď sa zranila už v úvodnej výmene zápasu.
Od toho času nasledovala séria vyšetrení a dlhotrvajúca liečba. Nikam sa neponáhľala a po 13 mesiacoch hlási návrat na kurty.
Zranené koleno je na tom omnoho lepšie. Bývalá juniorská svetová jednotka v podcaste Slovenského tenisového zväzu (STZ) prezradila, že v daný nešťastný deň v Portugalsku nepociťovala žiaden problém.
Pri páde mi vyskočilo koleno
"Bol to bežný deň, bola som v dobrej forme. To, čo sa stalo, bol veľký šok. Vybiehala som za bekhendom a pri páde mi vyskočilo koleno.
Po vyšetrení magnetickou rezonanciou mi miestny ortopéd oznámil, že bude nutná operácia a minimálne deväťmesačná pauza," povedala trnavská rodáčka.
VIDEO: Rozhovor s Jamrichovou a jej trénerom
Stále len 19-ročná tenistka ovládla juniorské grandslamové turnaje Australian Open a Wimbledon vo dvojhre a aj štvorhru v Melbourne a na Roland Garros.
"Vedela som, že ma to bude stáť veľa driny, ale mala som skvelú podporu zo strany trénerov a rodiny, neustále mi dodávali energiu.
Samozrejme, prvé mesiace boli frustrujúce, keďže môj pohyb bol limitovaný a noha ma bolela," priznala s tým, že o konci kariéry ani len neuvažovala.
Prejsť pár metrov mi robilo problém
"Každý deň bol takmer rovnaký. Dve hodiny doobeda a dve hodiny poobede som rehabilitovala. Navyše som bola slabá, prejsť pár metrov mi robilo problém.
Domov som sa často vracala viac unavená ako z tréningov," uviedla Jamrichová a dodala, že sa tenis úplne snažila vypustiť z hlavy.
Namiesto toho sa venovala štúdiu a úspešne dokončila strednú školu a maturitu s ňou spojenú.
"Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď som bola často mimo Slovenska, som sa mohla viac venovať aj rodine a priateľom."
Jednou z motivácií dostať za z kolobehu rehabilitácie bola Petra Vlhová, ktorá trénovala v rovnakom fitness centre a dokonca zdieľali toho istého fyzioterapeuta.
"Niekedy sme boli spolu aj každý deň. Ona bola v liečbe oveľa ďalej ako ja a keď som videla, že je už fit a štartovala na ZOH 2026, dodalo mi to veľkú motiváciu aj istotu, že to môžem zvládnuť tiež," našla pozitíva mladá ľaváčka.
Dva mesiace je v plnej tréningovej záťaži a do súťažného diania by sa mala vrátiť na budúci týždeň vo Francúzsku. Následne chce absolvovať dve podujatia v Trnave.
Možno mi chýba dynamika
"Ak by som do konca sezóny stihla 4-5 turnajov, bolo by fajn. Ťažko je však teraz predvídať, ako na tom budem, ostrý duel je niečo úplne iné.
Veľa som cvičila, aby som získala späť stratené svaly, takže sily mám dosť, možno mi chýba dynamika.
Verím však, že to príde," dodala Jamrichová s tým, že koleno ju občas bolí, no nebojí sa, že by ju znova zradilo.