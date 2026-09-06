VIDEO: Päťsetová dráma hlboko v noci a incident s divákom. Menšíkovi nepomohlo ani 23 es

Tenista Jakub Menšík do premiérového osemfinále US Open nepostúpil.
Dvadsaťjedenročný rodák z Prostějova, ktorý plnil v New Yorku úlohu nasadenej sedemnástky, prehral v 3. kole s domácim Learnerom Tienom 3:6, 6:1, 7:6, 3:6, 4:6.
Stretnutie stratil po troch hodinách a 24 minútach hry. Zápas sa skončil hodinu a pol po polnoci.
Menšík, ktorý minulý týždeň vyhral vo Flushing Meadows s Karolínou Muchovou miešanú štvorhru, neoplatil pätnástemu hráčovi sveta Tienovi predvlaňajšiu porážku z Turnaja majstrov do 20 rokov.
V dueli, ktorý sa hral na kurte Louisa Armstronga, mu nepomohlo ani 55 víťazných loptičiek a 23 es. Zaznamenal tiež 59 nevynútených chýb.
VIDEO: Zostrih zápasu Jakub Menšík - Learner Tien
Zverenec trénera Tomáša Jozefusa nevyužil šancu prebojovať sa do tretieho grandslamového osemfinále v sezóne a kariére. V 3. kole US Open skončil tretíkrát. Jeho grandslamovým maximom je semifinálová účasť z tohtoročného Roland Garros.
Menšík začal stretnutie proti o rok mladšiemu Tienovi dobre a hneď v prvom geme získal brejk. Od stavu 3:1 už však neuhral ani gem a Američan otočil vývoj piatimi hrami v rade.
Český tenista doplatil v úvodnom sete na 13 nevynútených chýb.
V druhej sade sa roly otočili. Tentoraz to bol Menšík, ktorý prišiel o úvodné podanie, ale vzápätí predviedol obrat. Vyhral šesť gemov v rade a vyrovnal.
V treťom sete si hráči držali servis až do koncovky. Menšík nevyužil v 11. geme tri brejkboly, vzápätí ale odvrátil za stavu 5:6 dva setboly. V tie-breaku získal český tenista šesť výmen po sebe a vyhral 7:2.
Dramatický duel pokračoval vo štvrtom sete. Menšík prišiel o vedenie 2:0, pričom za stavu 2:2 a 15:40 sa pri servise prvýkrát sťažoval u umpirovej rozhodkyne na správanie jedného z divákov v hľadisku.
Oba brejkboly síce odvrátil, v siedmej hre si ale Tien vypracoval ďalšie možnosti a tentoraz už uspel.
Za stavu 3:4 a 0:40 Menšík znovu upozorňoval na správanie diváka, ktorého potom nechal vykázať z hľadiska.
VIDEO: Menšík nechal diváka vykázať z hľadiska
Vzápätí dokázal vyrovnať na zhodu, Tien ju ale napokon získal a po ďalšom brejku vyrovnal zápas na 2:2.
V rozhodujúcom piatom sete sa mohol ako prvý dostať do výhody Menšík, ktorý si vypracoval za stavu 2:2 na príjme vedenia 40:0. Tri brejkboly ale nevyužil a neskôr na to doplatil.
V desiatej hre za stavu 4:5 na podaní stratil úvodné dva fiftíny a Tien sa potom dostal pri vedení 40:15 k dvom mečbalom. Prvú možnosť ešte český tenista aktívnou hrou odvrátil, pri druhom však namieril forhendový úder do siete.