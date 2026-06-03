Český talent má životnú šancu. Proti Zverevovi musíš diktovať tempo, radí mu krajan

Utorňajším postupom do semifinále Roland Garros vyrovnal tenista Jakub Menšík po šestnástich rokoch parížske maximum Tomáša Berdycha, ten mu na diaľku v rozhovore s novinármi gratuloval.
Súčasný kapitán daviscupového tímu si želal, aby 20-ročný rodák z Prostějova jeho počin prekonal a prebojoval sa do finále. Pred piatkovým semifinále proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi mu odporučil hrať aktívne a nepúšťať tretieho hráča sveta príliš do hry.
"Je to určite pekný výsledok, ale turnaj pre neho zďaleka ešte nekončí," uviedol Berdych.
"Má už za sebou (Menšík) nejaké skúsenosti, ako napríklad vlaňajšie víťazstvo v Miami. To môže teraz pretaviť aj do tohto turnaja. Ani on pri sebe stále necíti, že by to malo končiť. Je hladný výsledok ešte vylepšiť a dotiahnuť to čo najďalej," povedal Berdych.
Je čas to prekonať, vraví Berdych o svojom maxime
Menšík postúpil do premiérového semifinále grandslamu po víťazstve nad Brazílčanom Joaom Fonsecou 6:4, 6:3, 7:6.
Popri tom, že dorovnal na Roland Garros maximum Berdycha z roku 2010, stal sa tiež prvým českým grandslamovým semifinalistom od roku 2017. Vtedy bol naposledy Berdych medzi štyrmi najlepšími vo Wimbledone.
"Určite je čas to prekonať," povedal s úsmevom Berdych. "Máme teraz novú silnú generáciu hráčov. Jakub má dvadsať rokov a už má minimálne semifinále ako najmladší Čech v histórii. Ľudia, ktorí tenis sledujú, vedia, že má veľmi dobre našliapnuté. Je super sledovať, že mu takto darí, "uviedol.
Z pohľadu finalistu Wimbledonu z roku 2010 Berdycha bolo dôležité, že Menšík ustál v 2. kole súboj s Argentínčanom Marianom Navonem. V ňom bol dva loptičky od vyradenia a v rozhodujúcom super tie-breaku piatej sady bojoval aj s kŕčmi.
"Tam sa mi tenisovo toľko nepáčil. Bol hrozne pasívny a zbytočne sa púšťal do dlhých výmien. Chvalabohu, že to zvládol a odvtedy začal hrať tenis, aký by mal hrať celý čas," povedal Berdych.
"Výborne podáva, hrá aktívne, a keď je treba, dostane sa k dlhšej výmene, alebo sa dokáže ubrániť. S tým, ako mu rastie sebavedomie, pomáha si aj druhými servismi. Dobre servíruje, čo je jeho základný stavebný kameň, "povedal Berdych.
Zverev je favorit, Menšík môže iba prekvapiť
S nasadenou dvojkou Zverevom sa Menšík stretne druhýkrát. Na konci apríla mu v Madride podelil 4:6, 7:6. 3:6.
"Kuba musí byť znovu aktívny. On musí byť ten, ktorý sa bude snažiť diktovať tempo a nedávať Zverevovi čas. Zverev mal vždy skôr problém, že sa mu nepodarilo taký veľký zápas doraziť, pretože mu chýbala agresivita to dotlačiť.
Teraz zisťuje, že to je cesta a toto sa Kuba musí snažiť zastaviť, aby ho dostal ďalej za základnú čiaru, kedy sa bude skôr brániť. Za mňa by sa Kuba mal držať toho, čo ho zdobí, "povedal Berdych.
Český tenista môže mať aj výhodu, že Zverev bude v úlohe favorita. Dvadsaťdeväťročný rodák z Hamburgu má pri absencii zraneného Španiela Carlosa Alcaraza a Taliana Jannika Sinnera, ktorý dohral v 2. kole, šancu získať premiérový grandslamový titul.
"Určite to môže byť výhoda. Tieto veci sú určite poznať. Sú to aspekty, ktoré si hráči v dňoch pred zápasmi v hlave nosia. Cíti, že je to pre neho obrovská šanca a je len na ňom, ako k tomu pristúpi.
Ak bude pasívny, bude to len dobre pre Kubu. Kuba má výhodnejšiu pozíciu, že je tam nový a môže v úvodzovkách len prekvapiť, ako Zverev, od ktorého sa čaká, že by to mal celé vyhrať," doplnil Berdych.