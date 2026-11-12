S telom sa stále zžíva. Bývalá svetová dvojka sa po tehotenstve plánuje vrátiť

Tuniská tenistka Ons Jabeurová plánuje v roku 2027 návrat na kurty po materskej pauze. Bývalá svetová dvojka, ktorá v apríli porodila prvého syna, to uviedla v rozhovore pre denník The National.
"Dúfam, že sa vrátim na budúci rok. Presný termín zatiaľ nepoznám, ale snáď to bude skoro," uviedla 32-ročná Jabeurová, ktorá si vlani po vyradení v prvom kole Wimbledonu dala kvôli zraneniam a únave pauzu. Neskôr oznámila tehotenstvo.
"Po pôrode sa so svojím telom stále ešte zžívam, lebo sa trochu zmenilo. Ale určite sa chcem vrátiť a dúfam, že na okruhu vydržím ešte niekoľko rokov, kým definitívne skončím," povedala trojnásobná grandslamová finalistka.
Jabeurová získala na WTA Tour päť titulov a trikrát postúpila do grandslamového finále. V roku 2022 sa vo Wimbledone stala prvou arabskou tenistkou, ktorej sa to podarilo.
V rovnakej sezóne si zahrala o titul tiež na US Open a o rok neskôr znova vo Wimbledone.