    S telom sa stále zžíva. Bývalá svetová dvojka sa po tehotenstve plánuje vrátiť

    Ons Jabeurová
    Ons Jabeurová (Autor: SITA/dpa via AP)
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    ČTK|12. nov 2026 o 09:42
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    Získala päť titulov na okruhu WTA a trikrát postúpila do grandslamového finále.

    Tuniská tenistka Ons Jabeurová plánuje v roku 2027 návrat na kurty po materskej pauze. Bývalá svetová dvojka, ktorá v apríli porodila prvého syna, to uviedla v rozhovore pre denník The National.

    "Dúfam, že sa vrátim na budúci rok. Presný termín zatiaľ nepoznám, ale snáď to bude skoro," uviedla 32-ročná Jabeurová, ktorá si vlani po vyradení v prvom kole Wimbledonu dala kvôli zraneniam a únave pauzu. Neskôr oznámila tehotenstvo.

    "Po pôrode sa so svojím telom stále ešte zžívam, lebo sa trochu zmenilo. Ale určite sa chcem vrátiť a dúfam, že na okruhu vydržím ešte niekoľko rokov, kým definitívne skončím," povedala trojnásobná grandslamová finalistka.

    Jabeurová získala na WTA Tour päť titulov a trikrát postúpila do grandslamového finále. V roku 2022 sa vo Wimbledone stala prvou arabskou tenistkou, ktorej sa to podarilo.

    V rovnakej sezóne si zahrala o titul tiež na US Open a o rok neskôr znova vo Wimbledone.

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