Kontaminované jedlo ako obhajoba neobstálo. Indický tenista dopadol rovnako ako krasokorčuliarka

Indický tenista Parikshit Somani dostal v stredu štvorročný zákaz činnosti za doping. Dvadsaťšesťročný Somani mal minulý rok na turnaji nižšej kategórie v kazašskej Astane pozitívny test na trimetazidín.
Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) uviedla, že nezávislý tribunál mu udelil zákaz činnosť do septembra 2029.
ITIA oznámila, že Somani vysvetlil pozitívny test kontamináciou jedlom pripraveným členom rodiny, ktorého liek sa dostal do jeho pokrmu.
Podobné vysvetlenie poskytli aj právnici krasokorčuliarky Kamily Valievovej, ktorá dostala tiež trest na štyri roky.
Somaniho obhajoba na augustovom pojednávaní nepreukázala zdroj údajnej kontaminácie, uviedla ITIA vo vyhlásení.
„Sudcovia dospeli k záveru, že teórie o kontaminácii potravín boli vedecky nepravdepodobné, vysoko špekulatívne a nepresvedčivé,“ uviedla agentúra.
Počas suspendácie nemôže Somani hrať, trénovať ani sa zúčastňovať na žiadnych podujatiach organizovaných World Tennis, WTA a ATP, grandslamovými turnajmi alebo akoukoľvek národnou federáciou, informovala agentúra AP.