    Hrunčáková bude v USA bojovať o semifinále. Turnajom kráča bez problémov

    Viktória Hrunčáková sa teší z výhry.
    Viktória Hrunčáková sa teší z výhry. (Autor: TASR)
    25. sep 2025 o 23:16
    Hrunčáková je na turnaji nasadenou štvorkou.

    ITF W75 Templeton 2025

    Dvojhra žien - osemfinále:

    Viktória Hrunčáková (SR-4) - Alicia Herrerová-Linanová (Šp.) 6:3, 7:6 (2)

    TEMPLETON. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do štvrťfinále turnaja ITF W75 v americkom Templetone.

    V osemfinále si poradila so španielskou tenistkou Aliciou Herrerovou Linanovou v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (2).

    Hrunčáková je na turnaji nasadenou štvorkou a patrí k favoritkám na postup do semifinále.

    V boji o túto fázu sa stretne s lepšou z dvojice Olivia Gadecká - Eryn Cayetanová.

