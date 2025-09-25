Hrunčáková bude v USA bojovať o semifinále. Turnajom kráča bez problémov

ITF W75 Templeton 2025
Dvojhra žien - osemfinále:
Viktória Hrunčáková (SR-4) - Alicia Herrerová-Linanová (Šp.) 6:3, 7:6 (2)
TEMPLETON. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do štvrťfinále turnaja ITF W75 v americkom Templetone.
V osemfinále si poradila so španielskou tenistkou Aliciou Herrerovou Linanovou v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (2).
Hrunčáková je na turnaji nasadenou štvorkou a patrí k favoritkám na postup do semifinále.
V boji o túto fázu sa stretne s lepšou z dvojice Olivia Gadecká - Eryn Cayetanová.