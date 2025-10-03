Kritizujú vyčerpávajúci kalendár, no nie sú zjednotení. Djokovič im teraz poslal odkaz

ŠANGHAJ. Srbský tenista Novak Djokovič vo štvrtok vyhlásil, že debaty o reorganizácii tenisového kalendára prebiehajú už viac ako 15 rokov, no hráči naďalej nie sú dostatočne zjednotení, aby presadili zmenu.
Téma množstva turnajov, na ktorých elitní tenisti hrajú, sa opäť dostala do popredia po tom, čo svetová jednotka Carlos Alcaraz odstúpil z podujatia Shanghai Masters pre potrebu odpočinku a na China Open sa vyskytlo množstvo zranení.
Alcaraz, spolu s ďalšími grandslamovými šampiónmi Cori Gauffovou a Igou Swiatekovou, kritizovali preplnený kalendár.
Djokovič, ktorý v Šanghaji minulý rok prehral vo finále s Jannikom Sinnerom, označil situáciu za „veľmi zložitú“ a pripomenul, že podobné sťažnosti zaznievajú už roky bez výrazného výsledku.
„Je to individuálny šport... na konci dňa si stále môžete vybrať,“ povedal 38-ročný Srb, ktorý má na konte 24 grandslamových titulov.
Dodal však, že „sú ľudia, ktorí nechcú meniť veci k lepšiemu, pokiaľ ide o starostlivosť o hráčov“ a že hráči „nie sú dostatočne zjednotení“ ani nevenujú dostatok času a energie na to, aby zmenu dosiahli.
„Potrebujete, aby sa najlepší hráči posadili za stôl, vyhrnuli rukávy a naozaj sa o to starali,“ vyzval.