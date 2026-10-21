Dopingové kontroly v tenise čaká zmena. Čo bude platiť od roku 2027?

Tenisti prídu od januára 2027 o dlhoročnú výnimku z prísnych antidopingových požiadaviek na nahlasovanie pobytu počas turnajov. V stredu o tom informovala Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA).
Zmeny Svetového antidopingového kódexu vyžadujú, aby hráči zaradení do registrovaného testovacieho súboru (RTP) uvádzali od roku 2027 aj počas súťaží každý deň 60-minútový časový úsek, počas ktorého budú k dispozícii na testovanie. Končí sa tak výnimka, ktorú tenis dostal pre nepredvídateľnosť programu hráčov.
ITIA, nezávislý orgán chrániaci férovosť tenisu, oznámila, že zníži počet hráčov vo svojom RTP.
Približne 80 percent hráčov, ktorí doň v súčasnosti patria, presunie do rozšíreného testovacieho súboru, v ktorom nebude platiť povinnosť uvádzať každodenný 60-minútový časový úsek.
Nové pravidlá poskytnú aj väčšiu ochranu hráčom, ktorí preukážu, že pozitívny výsledok testu spôsobila kontaminácia, napríklad prostredníctvom liekov, jedla či nápojov, vplyvom okolitého prostredia alebo kontaktom s inou osobou.
V určitých prípadoch umožnia aj pružnejšie ukladanie sankcií. Pri niektorých prípadoch rekreačného užívania drog, ktoré nesúvisia so športovým výkonom, bude možné uplatniť opatrenia zamerané na liečbu a zotavenie.
Hráči sa v novembri dozvedia, do ktorého súboru ich zaradili. Zaradenie jednotlivých hráčov však nebude verejné.
Všetci hráči bez ohľadu na zaradenie do testovacieho súboru musia na výzvu dopingového komisára poskytnúť vzorku. Za odmietnutie im hrozí zákaz činnosti až na štyri roky.