Achilovka ho držala mimo kurtov takmer rok. Veľmi mi to chýbalo, hlási Dán

Dánsky tenista Holger Rune sa po takmer ročnej pauze zapríčinenej zranením vráti súťažne na kurty.
Dvadsaťtriročný hráč sa predstaví v daviscupovom stretnutí I. svetovej skupiny proti Bulharom v Kodani.
Prvé duely sú na programe v piatok 18. septembra. „Mám skvelé správy. Na konci budúceho týždňa sa v Kodani vrátim.
Som nadšený a veľmi sa teším. Veľmi mi to chýbalo. Je za mnou 11 mesiacov tvrdej práce,“ povedal aktuálne 133. hráč svetového rebríčka vo videu na sociálnej sieti Instagram.
Rune opakovane odkladal svoj návrat na kurty, odkedy si vlani v októbri roztrhol achilovku na ľavej nohe.
Víťaz turnaja Paris Masters z roku 2022 pôvodne dúfal, že sa stihne zotaviť do začiatku sezóny na tráve.
Napokon sa však odhlásil z Wimbledonu a následne aj z US Open. Pripomenula agentúra AFP.