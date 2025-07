Základom úspechu bol triumf nad Českom. Mladých tenistov po historickom úspechu čakajú ešte MS

BRATISLAVA. So striebornými medailami sa vrátili z ME v španielskej Valencii 14-roční reprezentanti SR Max Lorinčík (TK Petržalka), Andrej Adamovič (TK Petržalka) a Martin Čellár (Šport park Lúčky) spolu s kapitánom Martinom Zathureckým.

Až vo finále nestačili na domáci výber Španielska, ktorému podľahli 1:2. Pre slovenských chlapcov vo vekovej kategórii do 14 rokov sú to historické strieborné medaily, nakoľko sa na ME od začiatku súťaže v roku 1979 prebojovali do finále vôbec po prvý raz.