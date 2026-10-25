Holandský tenista predviedol parádny obrat. Na turnaji v Bruseli získal svoj štvrtý titul

ATP Brusel 2026
Tallon Griekspoor (Hol.) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 4:6, 6:3, 6:4
Holandský tenista Tallon Griekspoor triumfoval vo finále dvojhry na turnaji ATP v Bruseli a získal svoj štvrtý titul v kariére.
V nedeľňajšom zápase zdolal Nemca Jana-Lennarda Struffa v troch setoch 4:6, 6:3, 6:4.
Tridsaťročný Griekspoor síce stratil prvý set, ale potom potvrdil, že proti Struffovi sa mu darí.
Tridsaťšesťročného Nemca porazil aj vo štvrtom vzájomnom stretnutí a nadviazal na vlaňajší titul z Mallorky a tri roky staré triumfy z Puné a Hertogenboschu.