    Holandský tenista predviedol parádny obrat. Na turnaji v Bruseli získal svoj štvrtý titul

    Holandský tenista Tallon Griekspoor.
    Holandský tenista Tallon Griekspoor. (Autor: SITA/AP)
    ČTK|25. okt 2026 o 18:56
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    Vo finále porazil nemeckého tenistu Jana-Lennarda Struffa.

    ATP Brusel 2026

    Tallon Griekspoor (Hol.) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 4:6, 6:3, 6:4

    Holandský tenista Tallon Griekspoor triumfoval vo finále dvojhry na turnaji ATP v Bruseli a získal svoj štvrtý titul v kariére.

    V nedeľňajšom zápase zdolal Nemca Jana-Lennarda Struffa v troch setoch 4:6, 6:3, 6:4.

    Tridsaťročný Griekspoor síce stratil prvý set, ale potom potvrdil, že proti Struffovi sa mu darí.

    Tridsaťšesťročného Nemca porazil aj vo štvrtom vzájomnom stretnutí a nadviazal na vlaňajší titul z Mallorky a tri roky staré triumfy z Puné a Hertogenboschu.

    Tenis

    Tenis

    Holandský tenista Tallon Griekspoor.
    Holandský tenista Tallon Griekspoor.
    Holandský tenista predviedol parádny obrat. Na turnaji v Bruseli získal svoj štvrtý titul
    dnes 18:56
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