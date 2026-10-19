Gombos sa nevzdáva návratu na grandslamy: Dúfam, že motyka ešte vystrelí

Slovenský tenista Norbert Gombos má za sebou v aktuálnom ročníku podľa dostupných informácií 61 zápasov.
Tridsaťšesťročnému hráčovi sa vyhýbajú vážnejšie zranenia, preto je aj naďalej motivovaný a odhodlaný posúvať sa rebríčkovo smerom nahor.
Cieľom Gombosa do najbližšieho obdobia je návrat do kvalifikácií na grandslamoch a najmä prerušiť čakanie na turnajový triumf.
Vrátiť sa aspoň na kvalifikácie grandslamov
Gombos si udržiava v tejto sezóne priaznivú bilanciu, na konte má 35 víťazstiev. „Jednoznačne som vďačný môjmu kondičnému trénerovi, ktorý odvádza vynikajúcu robotu. Je to celkom dobrá štatistika, že som tento rok odohral veľmi veľa zápasov.
Na druhej strane, je trochu smutné, že to na postavení až tak nevidieť, ale v dnešnej dobe je veľmi ťažké sa vyšplhať na tie priečky, na ktoré som bol zvyknutý. Je to pre mňa ale motivácia, aby som sa zlepšoval a vrátil sa aspoň na kvalifikácie grandslamov.
Je to môj veľký cieľ a stále tvrdo pracujem na tom, aby sa mi to podarilo. Fyzicky sa cítim celkom fajn, občas je po ťažkých zápasoch regenerácia horšia, ale vlastnou vôľou a to, že chcem, tak to prebijem a hrám aj cez bolesť.
Som vďačný za to, že zranenia ma obchádzajú a musím si zaklopať, aby to tak zostal,“ vyjadril sa pre TASR Gombos k doterajšiemu priebehu sezóny.
Skúsený tenista sa v tomto období predstavil hlavne na antuke, ale v súčasnosti sa prelaďuje na tvrdý povrch.
Antukovú sezónu som mal celkom dobrú
„Na začiatku sezóny som po Davisovom pohári mal naraz pľúcne chlamýdie a čierny kašeľ v jednom, takže som vynechal skoro dve mesiace turnajov. Pri návrate mi trvalo, kým som si zvykol a poriadne sa doliečil.
Antukovú sezónu som mal celkom dobrú, dvakrát som hral semifinále a vyhrával som aj nad kvalitnejšími hráčmi. To mi dodalo sebavedomie, ale chcel by som zo seba ešte viac dostať viac.
Na antuke sa mi posledné dva roky darí viac, pretože je viac týchto turnajov. Avšak celkom dobre to ide aj na tvrdom povrchu, keďže dá sa povedať, že viac Challlengerov som vyhral na tvrdom povrchu. Dúfam, že sa mi podarí ešte nejaký dobrý výsledok,“ zamyslel sa Gombos.
Vo svetovom rebríčku je jeho maximom 80. miesto z októbra 2017, v súčasnosti je na 362. pozícii medzi singlistami.
Aj hráči zo svetovej stovky prídu hrať Challengere
Oproti minulosti sa totiž výrazne zvýšila kvalita na Challengeroch: „Každým rokom sú ťažšie. Aj hráči zo svetovej stovky prídu hrať Challengere.
Aj Bratislava, stále majú veľkú motiváciu vyhrávať tieto turnaje, pretože sú to veľké body. Hneď v prvých kolách viete hrať s veľmi kvalitným hráčom, takže je to náročné.“
Aj napriek momentálnemu rebríčkovému postaveniu ukázal nedávno v rámci Davisovho pohára, že stále dokáže konkurovať aj oveľa lepším hráčom.
„Davisov pohár dokáže hráča viac vyburcovať. V Košiciach bolo vypredané, ľudia nás prišli povzbudiť a cítil som tú podporu.
Nehrám tam sám za seba, ale za celý tím, takže je tam možno trochu väčší tlak. Je to veľká vec, že v Davisovom pohári dokáže každý zdolať každého,“ prezradil Gombos.
Ciele a ambície do najbližšieho obdobia sú z pohľadu slovenského tenistu jasné - dostať sa čo najvyššie v rámci svetového rebríčka ATP a ukončiť dlhé čakanie na turnajový triumf.
Naposledy zdvíhal na hlavu víťaznú trofej v roku 2019.
Dúfam, že motyka ešte vystrelí
„Dve operácie ma dosť položili v renkingu. Druhá sezóna za sebou je taká, že končím okolo 300. miesta, čiže stále chyba jeden krôčik.
Keby sa mi podarilo triumfovať na triumfovať, tak by som dokázal mať postavenie na kvalifikáciu grandslamu.
Možno tým, že na Challengeroch idem z kvalifikácie, tak v semifinále mi už chýba trochu šťavy, keďže mám odohraných veľa zápasov.
Dúfam, že motyka ešte vystrelí a dokážem ešte vyhrať na nejakom turnaji,“ vyhlásil Gombos.
Šanca príde už o niekoľko dní, keď sa v domácom prostredí predstaví na bratislavskom J&T Banka Slovak Open (2. - 8. novembra).
Turnaj má pre mňa také špeciálne miesto
Toto podujatie dokázal Gombos vyhrať v roku 2016. Od organizátorov dostal voľnú kartu.
„Tento turnaj má u mňa špeciálne miesto, vždy sa najviac teším, lebo je to doma. Celý rok tu trénujem, poznám povrch, mám tu krásne spomienky z Davisových pohárov a triumf pred 10 rokmi.
V srdci má tento turnaj pre mňa také špeciálne miesto. Motivuje ma to k lepším výsledkom, aby som vydržal čo najdlhšie na turnaji,“ dodal na záver 36-ročný tenista.