Belgicko-holandský pár získal v Bratislave titul. Vo finále si poradil s britskou dvojicou

BRATISLAVA. Najvyššie nasadený belgicko-holandský pár Sander Gille, Sem Verbeek získal titul vo štvorhre na tenisovom challengeri Slovak Open.
Vo finále si poradili s britskou dvojicou Joshua Paris, Marcus Willis a zdolal ju 7:6(3), 6:3.
Pre belgicko-holandský pár je to tretí spoločný titul. Verbeek bol vo finále štvorhry na Slovak Open aj vlani, spolu so Švédom Andre Goranssonom však nestačili na nasadené jednotky Nicolása Barrientosa s Julianom Cashom.
Informovala o tom oficiálna webová stránka turnaja.