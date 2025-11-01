    Belgicko-holandský pár získal v Bratislave titul. Vo finále si poradil s britskou dvojicou

    Sander Gille a Sem Verbeek oslavujú titul na Slovak Open 2025.
    Sander Gille a Sem Verbeek oslavujú titul na Slovak Open 2025. (Zdroj: Slovenský tenisový zväz, Autor: Dušan Barbuš)
    TASR|1. nov 2025 o 19:49
    ShareTweet0

    Najvyššie nasadený pár potvrdil rolu favorita.

    BRATISLAVA. Najvyššie nasadený belgicko-holandský pár Sander Gille, Sem Verbeek získal titul vo štvorhre na tenisovom challengeri Slovak Open.

    Vo finále si poradili s britskou dvojicou Joshua Paris, Marcus Willis a zdolal ju 7:6(3), 6:3.

    Pre belgicko-holandský pár je to tretí spoločný titul. Verbeek bol vo finále štvorhry na Slovak Open aj vlani, spolu so Švédom Andre Goranssonom však nestačili na nasadené jednotky Nicolása Barrientosa s Julianom Cashom.

    Informovala o tom oficiálna webová stránka turnaja.

    Tenis

    Tenis

    Sander Gille a Sem Verbeek oslavujú titul na Slovak Open 2025.
    Sander Gille a Sem Verbeek oslavujú titul na Slovak Open 2025.
    Belgicko-holandský pár získal v Bratislave titul. Vo finále si poradil s britskou dvojicou
    dnes 19:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Belgicko-holandský pár získal v Bratislave titul. Vo finále si poradil s britskou dvojicou