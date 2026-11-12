VIDEO: Prehrávala už 1:5, no nezložila sa. Gauffová predviedla parádny obrat, no potrebuje pomoc

Turnaj majsteriek 2026
A-skupina:
Coco Gauffová (USA-4) - Marta Kosťuková (Ukr.) 6:4, 7:5
Americká tenistka Coco Gauffová si na MS WTA Tour v kalifornskom Indian Wells pripísala na konto druhé víťazstvo.
V záverečnom vystúpení v A-skupine zdolala v pozícii turnajovej štvorky Ukrajinku Martu Kosťukovú 6:4, 7:5 a udržala si šance na postup do semifinále.
Šampiónka spred dvoch rokov na účasť medzi elitným kvartetom potrebuje, aby jej krajanka Jessica Pegulová v nočnom súboji prehrala s už istou semifinalistkou Češkou Lindou Noskovou.
Wimbledonská šampiónka si na turnaji už poradila s Kosťukovou aj práve s Gauffovou.
VIDEO: Zostrih zápasu Kosťuková - Gauffová
Ukrajinskej súperke, ktorá nahradila odhlásenú svetovú jednotku Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu a už pred zápasom nemala šancu na postup, šesťkrát vzala podanie.
Nemusela ju mrzieť ani bilancia deviatich dvojchýb. Ukrajinku zdolala v piatom zo siedmich vzájomných zápasov.
Dvojnásobná grandslamová šampiónka Gauffová získala prvý set vďaka trom brejkom. Hoci za stavu 5:3 nedokázala set dopodávať, následne ho ukončila pri podaní súperky a využila hneď prvý setbal.
V druhom sete predviedla Američanka veľký obrat. Nezlomil ju ani nepriaznivý vývoj, keď prehrávala už 1:5.
V siedmej hre odvrátila tri setbaly a po šiestich vyhratých gemoch za sebou dotiahla zápas do víťazného konca v dvoch setoch.
Kosťuková sa s turnajom rozlúčila bez zisku jediného setu.