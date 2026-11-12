    VIDEO: Prehrávala už 1:5, no nezložila sa. Gauffová predviedla parádny obrat, no potrebuje pomoc

    Coco Gauffová
    Coco Gauffová (Autor: X / Iván Aguilar)
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    TASR, ČTK|13. nov 2026 o 00:03
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    Šampiónka spred dvoch rokov si udržala šance na postup do semifinále.

    Turnaj majsteriek 2026

    A-skupina:

    Coco Gauffová (USA-4) - Marta Kosťuková (Ukr.) 6:4, 7:5

    Americká tenistka Coco Gauffová si na MS WTA Tour v kalifornskom Indian Wells pripísala na konto druhé víťazstvo.

    V záverečnom vystúpení v A-skupine zdolala v pozícii turnajovej štvorky Ukrajinku Martu Kosťukovú 6:4, 7:5 a udržala si šance na postup do semifinále.

    Šampiónka spred dvoch rokov na účasť medzi elitným kvartetom potrebuje, aby jej krajanka Jessica Pegulová v nočnom súboji prehrala s už istou semifinalistkou Češkou Lindou Noskovou.

    Wimbledonská šampiónka si na turnaji už poradila s Kosťukovou aj práve s Gauffovou.

    VIDEO: Zostrih zápasu Kosťuková - Gauffová

    Ukrajinskej súperke, ktorá nahradila odhlásenú svetovú jednotku Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu a už pred zápasom nemala šancu na postup, šesťkrát vzala podanie.

    Nemusela ju mrzieť ani bilancia deviatich dvojchýb. Ukrajinku zdolala v piatom zo siedmich vzájomných zápasov. 

    Dvojnásobná grandslamová šampiónka Gauffová získala prvý set vďaka trom brejkom. Hoci za stavu 5:3 nedokázala set dopodávať, následne ho ukončila pri podaní súperky a využila hneď prvý setbal. 

    V druhom sete predviedla Američanka veľký obrat. Nezlomil ju ani nepriaznivý vývoj, keď prehrávala už 1:5.

    V siedmej hre odvrátila tri setbaly a po šiestich vyhratých gemoch za sebou dotiahla zápas do víťazného konca v dvoch setoch.

    Kosťuková sa s turnajom rozlúčila bez zisku jediného setu.

    Tabuľka A-skupiny Turnaja majsteriek

    Tenis

    Tenis

    Coco Gauffová
    Coco Gauffová
    VIDEO: Prehrávala už 1:5, no nezložila sa. Gauffová predviedla parádny obrat, no potrebuje pomoc
    dnes 00:03
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    Domov»Tenis»VIDEO: Prehrávala už 1:5, no nezložila sa. Gauffová predviedla parádny obrat, no potrebuje pomoc