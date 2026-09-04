Vždy chcel priniesť šou. Legendárny Francúz zakončil grandslamovú kariéru

Francúzsky tenista Gael Monfils sa po prehre v druhom kole turnaja US Open rozlúčil s grandslamovou etapou svojej kariéry. Pre 40-ročného Francúza je aktuálna sezóna posledná na okruhu.
Monfils nestačil v druhom kole na domáceho Learnera Tiena v troch setoch 3:6, 4:6 a 3:6. Aj napriek prehre odchádzal z kurtu za ovácií zaplnených tribún štadióna Louisa Armstronga.
Miláčik publika dostal priestor vyjadriť vďaku fanúšikom: „Chcem sa vám všetkým poďakovať. Bola to dlhá cesta. Ako junior som sem prišiel prvýkrát v roku 2003.
Cítil som od vás lásku a môžem povedať, že ste moje druhé najobľúbenejšie publikum. Samozrejme, na prvej pozícii je Paríž, ale ste vysoko a ja vám za to ďakujem.“
VIDEO: Zostrih zápasu Monfils - Tien
Od organizátorov US Open si prevzal počas ceremoniálu na kurte zarámovaný obraz a s úsmevom potvrdil, prečo bol medzi fanúšikmi obľúbený.
„Vždy som sa snažil zo seba odovzdať maximum, hrať na vysokej úrovni a vždy som vám chcel dať šou. Nikdy nezabudnem na to, akú ste mi dávali podporu,“ cituje Monfilsa oficiálna stránka ATP. Jeho maximom na US Open je semifinále v roku 2016.
Francúz už má zároveň jasno v tom, aké budú jeho ďalšie kariérne kroky: „Budem pracovať vo finančnom sektore. Už som podpísal zmluvu so švajčiarskou spoločnosťou, ktorá sa venuje správe majetku. Budem teda pracovať v kancelárii.“