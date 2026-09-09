VIDEO: Tiafoe otočil zápas z 0:2 na sety a je v semifinále US Open: Obrovský moment

US Open 2026
Dvojhra mužov - štvrťfinále:
Frances Tiafoe (USA-11) - Alex Michelsen (USA) 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (6)
Americký tenista Frances Tiafoe sa tretíkrát v kariére prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
Jedenásty nasadený hráč v nočnom štvrťfinále prehrával s krajanom Alexom Michelsenom už 0:2 na sety, no dokázal otočiť a v dramatickom stretnutí napokon zvíťazil 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 a 7:6 (6).
Tiafoe sa v semifinále stretne so Španielom Carlosom Alcarazom alebo krajanom Benom Sheltonom.
Michelsena zdolal aj v treťom vzájomnom zápase v kariére, pričom prvýkrát s ním stratil sety.
VIDEO: Zostrih zápasu Tiafoe - Michelsen
„Je to obrovský moment. Vyhral som tu veľa skvelých zápasov. Prehral som tu aj veľa ťažkých zápasov. Je úžasný pocit, že sa mi to podarilo,“ povedal dvadsaťosemročný Tiafoe.
O šesť rokov mladší Michelsen sa premiérovo v kariére prebojoval do štvrťfinále na turnaji veľkej štvorky, pričom na svojej ceste na US Open až do neho nestratil ani set.
„Mám pocit, akoby som mu to daroval. Snažil som sa udržať to pod kontrolou, ale nedarilo sa mi to. Zápas bol emocionálne veľmi vyčerpávajúci.
Frances je taký dobrý chlap a povedal veľa osobných vecí a tak ma to nejako dostalo,“ povedal 46. hráč svetového rebríčka, ktorý sa pri vzájomnom objatí pri sieti rozplakal.