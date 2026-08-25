Zranenie brucha pripravilo tenistu o US Open. Na turnaji bude chýbať aj Sinner či Draper

Brazílsky tenista João Fonseca sa pre zranenie brucha odhlásil z US Open.
Dvadsaťpäťročný štvrťfinalista tohtoročného Roland Garros, ktorý odstúpil pred týždňom z turnaja v Cincinnati, potrebuje viac času na rekonvalescenciu.
Informoval o tom na Instagrame.
„Po tom, čo som absolvoval vyšetrenie a začal liečbu problému v oblasti brucha, bolo mi, rovnako ako môjmu tímu, jasné, že potrebujem viac času, aby som sa uzdravil a mohol opäť bojovať na vysokej úrovni. Nebolo to ľahké rozhodnutie, pretože je to pre mňa veľmi špeciálny turnaj,“ uviedol Fonseca.
Dvadsaťšesťročný hráč rebríčka vlani na US Open debutoval v hlavnej súťaži a v 2. kole skončil po prehre s Tomášom Macháčom.
Tento rok sa Fonseca blysol na Roland Garros, kde vyradil Nora Caspera Ruuda či Srba Novaka Djokoviča, kým ho vo štvrťfinále zastavil Jakub Menšík.
Fonseca rozšíril zoznam zranených hráčov, ktorí budú na poslednom grandslame sezóny chýbať.
Odhlásili sa aj svetová jednotka Talian Jannik Sinner, Brit Jack Draper alebo Dán Holger Rune. Turnaj v dvojhre sa začne v New Yorku v nedeľu.