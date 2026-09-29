    Dva mesiace maródoval, no v Číne hviezdil. V drsnom finále odvrátil štyri setbaly

    Alejandro Davidovich Fokina
    Alejandro Davidovich Fokina (Autor: X / ATP Tour en Español)
    TASR|29. sep 2026 o 15:20
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    Pre Davidovicha je to druhý titul na okruhu ATP.

    ATP Čcheng-tu 2026

    Dvojhra - finále:

    Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina 6:4, 7:6 (7)

    Španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP v čínskom Čcheng-tu.

    V pozícii dvojky „pavúka“ zdolal v utorkovom finále piateho nasadeného Poliaka Huberta Hurkacza v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (7).

    Dvadsaťsedemročný Davidovich Fokina získal druhý singlový titul v kariére, tento rok sa tešil z triumfu na trávnatom turnaji na Malorke.

    V Čcheng-tu pritom nastúpil po dvojmesačnej prestávke, cez leto ho totiž trápilo zranenie chrbta.

    Predtým naposledy štartoval na júlovom podujatí v chorvátskom Umagu, kde ho vo štvrťfinále vyradil slovenský tenista Alex Molčan.

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