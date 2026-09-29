Dva mesiace maródoval, no v Číne hviezdil. V drsnom finále odvrátil štyri setbaly

ATP Čcheng-tu 2026
Dvojhra - finále:
Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina 6:4, 7:6 (7)
Španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP v čínskom Čcheng-tu.
V pozícii dvojky „pavúka“ zdolal v utorkovom finále piateho nasadeného Poliaka Huberta Hurkacza v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (7).
Dvadsaťsedemročný Davidovich Fokina získal druhý singlový titul v kariére, tento rok sa tešil z triumfu na trávnatom turnaji na Malorke.
V Čcheng-tu pritom nastúpil po dvojmesačnej prestávke, cez leto ho totiž trápilo zranenie chrbta.
Predtým naposledy štartoval na júlovom podujatí v chorvátskom Umagu, kde ho vo štvrťfinále vyradil slovenský tenista Alex Molčan.