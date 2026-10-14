Alcaraz, Djokovič a spol. musia čakať. Lukratívny turnaj v Rijáde presunuli

Exhibičný tenisový turnaj Six Kings Slam, ktorý sa mal uskutočniť budúci týždeň v Rijáde, odložili na koniec roka.
Organizátori zo Saudskej Arábie v stredu oznámili, že pre neistú bezpečnostnú situáciu v regióne presunuli lukratívne podujatie pre šesticiu elitných hráčov na 27. až 30. decembra.
Na tohtoročnom ročníku štedro dotovaného turnaja sa majú zúčastniť Carlos Alcaraz, Novak Djokovič, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur a Learner Tien.
Každý tenista má garantovanú odmenu 1,5 milióna dolárov už len za účasť, víťaz získa prémiu šesť miliónov dolárov.
Bezpečnostná situácia v krajine je však momentálne vysoko riziková. Na ciele v Saudskej Arábii už týždeň útočia jemenskí povstalci z radov húsíov.
Po víkendovom útoku na medzinárodné letisko v Rijáde boli všetky lety presmerované a saudskoarabský úrad pre civilné letectvo následne zastavil prevádzku letiska.
Podľa oznámenia z 12. októbra by malo zostať zatvorené najmenej do soboty 17. októbra. Tretí ročník turnaja Six Kings Slam sa mal pôvodne začať 21. októbra.