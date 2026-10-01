    Telo jej vyslalo vážny varovný signál. Americká tenistka predčasne ukončila sezónu

    Americká tenistka Emma Navarrová.
    Americká tenistka Emma Navarrová. (Autor: TASR)
    ČTK|1. okt 2026 o 09:13
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    Bývalá svetová osmička trpí syndrómom RED-S a ochorením štítnej žľazy.

    Bývalá svetová osmička Emma Navarrová predčasne ukončila tenisovú sezónu a bude riešiť zdravotné problémy.

    25-ročná Američanka, ktorá na okruhu WTA získala tri tituly a naposledy hrala vo štvrťfinále US Open, trpí syndrómom relatívnej energetickej nedostatočnosti v športe (RED-S) a autoimunitným ochorením štítnej žľazy.

    Informovala o tom na sociálnych sieťach.

    „Pochopila som, že žiadna konkrétna váha alebo štíhlosť nie sú cennejšie ako zdravie alebo celková duševná a fyzická pohoda. Zvyšok tohto roka preto venujem úprave medikácie a stravovacieho režimu, aby som sa mohla znovu cítiť stopercentne fit,“ zverila sa ohľadom syndrómu RED-S.

    Ťažkosti pociťuje už vyše dvoch rokov, napriek tomu ďalej pokračovala v náročnom tenisovom režime.

    Na ôsmu pozíciu v rebríčku sa dostala v septembri 2024 po tom, ako si vybojovala semifinále US Open.

    V tej istej sezóne získala tiež ocenenie pre hráčku s najväčším progresom na elitnom okruhu.

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