Telo jej vyslalo vážny varovný signál. Americká tenistka predčasne ukončila sezónu

Bývalá svetová osmička Emma Navarrová predčasne ukončila tenisovú sezónu a bude riešiť zdravotné problémy.
25-ročná Američanka, ktorá na okruhu WTA získala tri tituly a naposledy hrala vo štvrťfinále US Open, trpí syndrómom relatívnej energetickej nedostatočnosti v športe (RED-S) a autoimunitným ochorením štítnej žľazy.
Informovala o tom na sociálnych sieťach.
„Pochopila som, že žiadna konkrétna váha alebo štíhlosť nie sú cennejšie ako zdravie alebo celková duševná a fyzická pohoda. Zvyšok tohto roka preto venujem úprave medikácie a stravovacieho režimu, aby som sa mohla znovu cítiť stopercentne fit,“ zverila sa ohľadom syndrómu RED-S.
Ťažkosti pociťuje už vyše dvoch rokov, napriek tomu ďalej pokračovala v náročnom tenisovom režime.
Na ôsmu pozíciu v rebríčku sa dostala v septembri 2024 po tom, ako si vybojovala semifinále US Open.
V tej istej sezóne získala tiež ocenenie pre hráčku s najväčším progresom na elitnom okruhu.