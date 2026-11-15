    ONLINE: Elina Svitolinová - Mirra Andrejevová dnes, Turnaj majsteriek 2026 LIVE (finále)

    Linda Nosková - Jelina Svitolinová: ONLINE prenos zo semifinálového zápasu na Turnaji majsteriek 2026.
    Linda Nosková - Jelina Svitolinová: ONLINE prenos zo semifinálového zápasu na Turnaji majsteriek 2026. (Autor: TASR/AP)
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    Sportnet|15. nov 2026 o 18:00
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    Sledovali ste spolu s nami online prenos zo semifinále Turnaja majsteriek 2026: Elina Svitolinová - Mirra Andrejevová.

    Jelina Svitolinová a Mirra Andrejevová dnes hrajú finálový zápas na Turnaji majsteriek 2026.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Elina Svitolinová - Mirra Andrejevová dnes LIVE (tenis, WTA Turnaj majsteriek 2026, finále, nedeľa, NAŽIVO)

    Turnaj majsteriek Finále 2026
    15.11.2026 o 21:15
    Svitolinová
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Andrejevová
    Prenos
    Vzájemná bilance 1 – 2
    Andrejevová vyhrála první vzájemný zápas ještě v juniorském věku loni na jaře právě zde v Indian Wells 7:5, 6:3. Svitolinová jí vyřazení oplatila v osmifinále letošního Australian Open poměrem 6:2, 6:4. O posledním zápase již byla řeč, Ruska v zahajovacím utkání turnaje nadělila Ukrajince kanára a vyprovodila ji za 71 minut z kurtu 6:4, 6:0. Při formě, jakou v Americe prokazuje, je Mirra Andrejevová výraznou favoritkou dnešního finále.
    Ukrajinka po úvodním debaklu s Andrejevovou prohrála i první set s Karolínou Muchovou, ale tento duel dokázala otočit na 3:6, 6:2, 6:2 a v rozhodujícím souboji o postup ze skupiny přemohla bývalou světovou jedničku Sabalenkovou 6:3, 3:6, 6:1. V semifinále pak až nečekaně hladce smetla Lindu Noskovou 6:2, 6:1.
    Turnajem zatím při svém debutu prochází zcela suverénně ruská tenistka. Ta v základní skupině smetla Sabalenkovou i Svitolinovou shodně 6:4, 6:0 a náhradnici Šnajderovou 6:2, 6:1. V semifinále si poradila s domácí Pegulaovou 6:3, 6:4 a tak na cestě do finále poztrácela pouhých 18 gemů, což před ní nedokázala žádná hráčka od zavedení současného formátu turnaje v roce 2003.
    Mirra Andrejevová (WTA 3.)
    O 13 let mladší Ruska letos získala první grandslamový titul kariéry na Roland Garros a vylepšila si kariérní žebříčkové maximum již na třetí příčku. Zároveň se stala třetí nejmladší grandslamovou šampionkou ve 21. století po Šarapovové a Raducanuové.
    Další trofeje zvedla Andrejevová nad hlavu na menších turnajích v Adelaide a Linci, finále si zahrála na antukové tisícovce v Madridu a v generálce na Turnaj mistryň na tisícovce v Pekingu, kde nestačila na domácí Čeng Čchin-wen.
    Elina Svitolinová (WTA 6.)
    Zkušená Ukrajinka je vítězkou Turnaje mistryň z roku 2018, kdy otočila finále proti Sloane Stephensové, o rok později nestačila až ve finále na Ashleigh Bartyovou.
    Jejím největším letošním úspěchem je titul z antukové tisícovky v Římě, triumfovala také na vůbec prvním turnaji roku v Aucklandu a do finále postoupila ještě na další tisícovce v Dubaji. Závěr sezóny poznamenal její rozvod s Gaelem Monfilsem a na čínské šňůře vypadla s papírově slabšími soupeřkami vždy ve čtvrtfinálových kláních.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:15.
    Tenis

    Tenis

    Linda Nosková - Jelina Svitolinová: ONLINE prenos zo semifinálového zápasu na Turnaji majsteriek 2026.online
    Linda Nosková - Jelina Svitolinová: ONLINE prenos zo semifinálového zápasu na Turnaji majsteriek 2026.online
    ONLINE: Elina Svitolinová - Mirra Andrejevová dnes, Turnaj majsteriek 2026 LIVE (finále)
    dnes 18:00
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