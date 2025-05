Z chudobných pomerov až k historickému triumfu. Africký mladík dosiahol prvú výhru pre rodnú krajinu

Coulibaly sa narodil 5. mája 2002 v Abidžane. V dvanástich rokoch opustil domov a presunul sa do Casablanky v Maroku, aby sa mohol tenisu venovať na vyššej úrovni.

Prechod do novej krajiny nebol jednoduchý. Coulibaly čelil kultúrnym rozdielom a rasizmu, čo bolo pre neho bolestivé obdobie. Tieto skúsenosti posilnili jeho odolnosť a odhodlanie uspieť.

“Bol to pre mňa mentálny tréning. Veľmi mi to pomohlo s mentálnou silou a vnímaním sveta. Môžem povedať, že to bolo dobré,” uviedol ľavoruký hráč.

Bol považovaný za africkú tenisovú nádej. V januári 2020 sa dokonca nachádzal na 16. mieste juniorského rebríčka ITF.

Spolu s Juhoafričanom Kholowamom Montsim sa začiatkom roka 2020 stal prvým africkým duom, ktoré sa dostalo do top 20 juniorského rebríčka.