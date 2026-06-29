Domáci Draper sa musel odhlásiť z Wimbledonu, vyradilo ho zranenie

Britský tenista Jack Draper sa odhlásil z grandslamového turnaja vo Wimbledone pre obnovené zranenie ramena.
Bývalý semifinalista US Open mal v utorok nastúpiť na prvé kolo dvojhry proti šiestemu nasadenému Američanovi Taylorovi Fritzovi.
Na prestížnom podujatí sa nepredstaví ani Draperova krajanka Emma Raducanuová, ktorá má únavovú zlomeninu nohy.
Draper sa po začatí spolupráce s Andym Murraym dostal do dobrej formy. Minulý týždeň na turnaji ATP v Eastbourne postúpil medzi elitné kvarteto.
„Uplynulých 12 mesiacov som zažil v kariére veľa bolestných momentov. Toto je však najhorší z nich. Pre každého Brita je ctou hrať na posvätnej tráve All England Clubu vo Wimbledone," citovala slová Drapera agentúra AFP.