Český tenista v Cincinnati končí už v prvom kole, nestačil na Kolumbijčana

CINCINNATI. Francúzsky tenista Arthur Rinderknech sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji Masters 1000 v Cincinnati. V úvodnom kole zdolal Portugalčana Nuna Borgesa 6:3, 6:3.
Ďalej ide aj Kolumbijčan Daniel Elahi Galan po triumfe 6:2, 6:4 nad Čechom Vítom Kopřivom.
ATP Cincinnati
dvojhra - 1. kolo:
Daniel Elahi Galan (Kol.) - Vít Kopřiva (ČR) 6:2, 6:4
Zizou Bergs (Belg.) - Jacob Fearnley (V. Brit.) 6:1, 6:4
Roman Safjulin (Rus.) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:3, 6:3
Arthur Rinderknech (Fr.) - Nuno Borges (Portug.) 6:3, 6:3
Joao Fonseca (Braz.) - Jün-čchao-kche-tche (Čína) 4:6, 6:2, 7:5
Roberto Carballes Baena (Šp.) - Hugo Gaston (Fr.) 6:4, 5:7, 6:3
Pedro Martinez (Šp.) - Nicolas Jarry (Čile) 1:6, 6:4, 6:3
Benjamin Bonzi (Fr.) - Matteo Arnaldi (Tal.) 6:7 (1), 6:3, 6:4
Coleman Wong (Hokg.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:3, 6:2