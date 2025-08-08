    Český tenista v Cincinnati končí už v prvom kole, nestačil na Kolumbijčana

    Vít Kopřiva
    Vít Kopřiva (Autor: SITA/AP)
    TASR|8. aug 2025 o 08:11
    ShareTweet0

    Prehral v dvoch setoch.

    CINCINNATI. Francúzsky tenista Arthur Rinderknech sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji Masters 1000 v Cincinnati. V úvodnom kole zdolal Portugalčana Nuna Borgesa 6:3, 6:3.

    Ďalej ide aj Kolumbijčan Daniel Elahi Galan po triumfe 6:2, 6:4 nad Čechom Vítom Kopřivom.

    ATP Cincinnati

    dvojhra - 1. kolo:

    Daniel Elahi Galan (Kol.) - Vít Kopřiva (ČR) 6:2, 6:4

    Zizou Bergs (Belg.) - Jacob Fearnley (V. Brit.) 6:1, 6:4

    Roman Safjulin (Rus.) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:3, 6:3

    Arthur Rinderknech (Fr.) - Nuno Borges (Portug.) 6:3, 6:3

    Joao Fonseca (Braz.) - Jün-čchao-kche-tche (Čína) 4:6, 6:2, 7:5

    Roberto Carballes Baena (Šp.) - Hugo Gaston (Fr.) 6:4, 5:7, 6:3

    Pedro Martinez (Šp.) - Nicolas Jarry (Čile) 1:6, 6:4, 6:3

    Benjamin Bonzi (Fr.) - Matteo Arnaldi (Tal.) 6:7 (1), 6:3, 6:4

    Coleman Wong (Hokg.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:3, 6:2

    Tenis

    Tenis

    Vít Kopřiva
    Vít Kopřiva
    Český tenista v Cincinnati končí už v prvom kole, nestačil na Kolumbijčana
    dnes 08:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Český tenista v Cincinnati končí už v prvom kole, nestačil na Kolumbijčana