VIDEO: Djokovič odštartoval návrat do Bazileja víťazstvom. Chce vyrovnať Federera

Srbský tenista Novak Djokovič odštartoval svoje prvé účinkovanie na turnaji v Bazileji po 15 rokoch víťazstvom 4:6, 6:3, 6:4 nad Francúzom Ugom Humbertom.
Bývalá svetová jednotka bojuje v Bazileji o svoj 103. titul, ktorým by sa vyrovnal svojmu niekdajšiemu rivalovi a domácemu rodákovi Rogerovi Federerovi na druhom mieste historického rebríčka.
Rekordérom v open ére je Američan Jimmy Connors so 109 triumfmi.
Tridsaťdeväťročný Djokovič hrá v Bazileji prvýkrát od roku 2011, pričom titul tam získal už o dva roky skôr.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Humbert
Stredajším víťazstvom si udržal šancu na postup na Turnaj majstrov v Turíne. V rebríčku tohtoročnej sezóny mu patrí jedenáste miesto.
O jedenásť rokov mladšieho Humberta Djokovič zdolal druhýkrát v kariére. O víťazstvo bojoval takmer dve a pol hodiny.
V ďalšom, druhom kole sa stretne s Nemcom Janom-Lennardom Struffom.