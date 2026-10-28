    VIDEO: Djokovič odštartoval návrat do Bazileja víťazstvom. Chce vyrovnať Federera

    Srbský tenista Novak Djokovič sa raduje po skončení zápasu 1. kola mužskej dvojhry proti Francúzovi Ugovi Humbertovi.
    Srbský tenista Novak Djokovič sa raduje po skončení zápasu 1. kola mužskej dvojhry proti Francúzovi Ugovi Humbertovi. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    ČTK|28. okt 2026 o 23:07
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    Rekordérom v open ére je Američan Jimmy Connors so 109 triumfmi.

    Srbský tenista Novak Djokovič odštartoval svoje prvé účinkovanie na turnaji v Bazileji po 15 rokoch víťazstvom 4:6, 6:3, 6:4 nad Francúzom Ugom Humbertom.

    Bývalá svetová jednotka bojuje v Bazileji o svoj 103. titul, ktorým by sa vyrovnal svojmu niekdajšiemu rivalovi a domácemu rodákovi Rogerovi Federerovi na druhom mieste historického rebríčka.

    Rekordérom v open ére je Američan Jimmy Connors so 109 triumfmi.

    Tridsaťdeväťročný Djokovič hrá v Bazileji prvýkrát od roku 2011, pričom titul tam získal už o dva roky skôr.

    VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Humbert

    Stredajším víťazstvom si udržal šancu na postup na Turnaj majstrov v Turíne. V rebríčku tohtoročnej sezóny mu patrí jedenáste miesto.

    O jedenásť rokov mladšieho Humberta Djokovič zdolal druhýkrát v kariére. O víťazstvo bojoval takmer dve a pol hodiny.

    V ďalšom, druhom kole sa stretne s Nemcom Janom-Lennardom Struffom.

    Tenis

    Tenis

    Srbský tenista Novak Djokovič sa raduje po skončení zápasu 1. kola mužskej dvojhry proti Francúzovi Ugovi Humbertovi.
    Srbský tenista Novak Djokovič sa raduje po skončení zápasu 1. kola mužskej dvojhry proti Francúzovi Ugovi Humbertovi.
    VIDEO: Djokovič odštartoval návrat do Bazileja víťazstvom. Chce vyrovnať Federera
    dnes 23:07
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    Domov»Tenis»VIDEO: Djokovič odštartoval návrat do Bazileja víťazstvom. Chce vyrovnať Federera