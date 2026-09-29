V New Yorku ho ničilo vlastné telo. Novak Djokovič je späť a vracia sa na obľúbenú pôdu

Mesiac po prekvapivej porážke v 1. kole US Open sa srbský tenista Novak Djokovič vráti na okruh ATP na svojom obľúbenom turnaji v Pekingu.
Víťaz rekordných 24 grandslamov počas päťsetovej prehratej bitky s Mariánom Navonom z Argentíny v New Yorku bojoval s kŕčmi, bolesťami chrbta a niekoľkokrát zvracal.
Novinárom pred začiatkom China Open povedal, že sa už cíti dobre.
„Uvidíme. Samozrejme, medzi oficiálnym zápasom a tréningovými setami či samotným tréningom je veľký rozdiel. Ale zatiaľ je všetko v poriadku,“ uviedol 37-ročný Djokovič.
V prvom kole ho čaká Portugalčan Nuno Borges.
Djokovič bude v Pekingu obhajovať neporaziteľnosť. Pri predchádzajúcich štartoch vyhral všetkých 29 zápasov a získal šesť titulov, ten posledný v roku 2015.
Tento rok ešte nevyhral žiadny turnaj. Vo finále bol len na Australian Open, kde nestačil na Španiela Carlosa Alcaraza.
„Na cestu do Číny som sa tešil, ako vždy. Moja bilancia tu hovorí sama za seba. Toto vedomie mi dodáva sebadôveru. Celkovo vzaté sa zatiaľ nemôžem sťažovať – či už ide o stav môjho tela, moje pocity alebo samotnú hru,“ vyhlásil Djokovič.
„Moja bilancia na čínskej pôde je neuveriteľná. Nehral som tu jedenásť rokov. V minulých rokoch som sa snažil všetko skĺbiť, ale nakoniec to dopadlo tak, že som hral iba v Šanghaji. Tento rok bol Peking na zozname priorít,“ uviedol bývalý prvý hráč sveta.