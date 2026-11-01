    Premožiteľka Pohánkovej zvládla veľkú drámu. V Tokiu dokráčala k titulu

    Diana Šnajderová oslavuje titul v Tokiu.
    Diana Šnajderová oslavuje titul v Tokiu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. nov 2026 o 07:11
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    Na tvrdom povrchu si vo finále poradila s Kanaďankou Leylou Fernandezovou.

    WTA Tokio 2026

    Dvojhra - finále:

    Diana Šnajderová (Rus.-3) - Leylah Fernandezová (Kan.) – 6:4, 5:7, 6:2

    Ruská tenistka Diana Šnajderová získala v noci na nedeľu titul na tokijskom turnaji WTA 500.

    Na tvrdom povrchu si vo finále poradila s Kanaďankou Leylou Fernandezovou v troch setoch 6:4, 5:7, 6:2.

    Šnajderová vstupovala do finále ako tretia nasadená, teda v pozícii favoritky po tom, ako v semifinále vyradila Slovenku Miu Pohánkovú.

    VIDEO: Zostrih zápasu Šnajderová - Fernandezová

    V treťom sete využila prvý mečbal, keď viedla v ôsmom geme 40:30. Celkovo získala šiesty singlový titul a zároveň prvý od vlaňajšieho augusta, kde sa tešila na Monterrey Open.

    Tenis

    Tenis

    Diana Šnajderová oslavuje titul v Tokiu.
    Diana Šnajderová oslavuje titul v Tokiu.
    Premožiteľka Pohánkovej zvládla veľkú drámu. V Tokiu dokráčala k titulu
    dnes 07:11
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