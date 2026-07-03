Nie sme karnevalová šou. Deblisti kritizujú ATP za navrhované zmeny

Poprední deblisti skritizovali ATP za návrh zmien, ktoré by od roku 2028 mohli výrazne obmedziť počet hráčov vo štvorhrách.
Podľa nich by plán ohrozil štvorhru ako profesionálnu disciplínu a pripravil viacerých hráčov o možnosť uživiť sa tenisom.
ATP, ktorá riadi mužský profesionálny tenis, predstavila návrh tento týždeň počas grandslamového Wimbledonu. Na turnajoch kategórie 1000 by podľa neho mohlo štartovať 16 párov, na menších podujatiach iba osem.
„Štvorhra nie je karnevalová šou. Je jednou z najúspešnejších súčastí tenisu a neoddeliteľnou časťou amatérskej hry s potenciálom dokázať ešte viac.
Štvorhra nie je niečo, do čoho sme náhodou spadli. Vždy bola súčasťou identity tohto športu, nie jeho lacnejšou verziou,“ citovala z vyhlásenia deblistov agentúra AFP.
Hráči vo dvojhre zarábajú v porovnaní s nimi výrazne viac na prémiách aj sponzorských zmluvách.
Deblisti tvrdia, že navrhované zmeny by mali najtvrdší dosah na tých, ktorí sa v rebríčku nachádzajú za najlepšou tridsiatkou: „Stačí si spočítať, čo by to znamenalo pre každého mimo top 30. Uživiť sa tým by bolo nemožné.“
ATP zároveň kritizovali za nedostatok transparentnosti a diskusií.