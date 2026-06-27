    Španielsky tenista ovládol domáci turnaj. V generálke na Wimbledon uspel v dvoch setoch

    Alejandro Davidovich Fokina.
    Alejandro Davidovich Fokina. (Autor: TASR/PA via AP)
    TASR|27. jún 2026 o 17:21
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    Nasadená dvojka si poradila s americkým hráčom.

    ATP Malorka 2026

    Dvojhra - finále:

    Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-2) - Ethan Quinn (USA) 7:6 (4), 6:3

    Domáci španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina sa stal víťazom dvojhry na trávnatom turnaji ATP na Malorke.

    Vo finále zdolal v pozícii nasadenej dvojky Američana Ethana Quinna 7:6 (4), 6:3. Pre Davidovicha Fokinu bolo podujatie generálkou na Wimbledon.

    Pre Davidovicha Fokinu je to prvý titul na ATP Tour. Podujatie na Mallorce bolo pre Španiela generálkou na Wimbledon.

    „Získať prvý titul a navyše na domácej pôde je skvelý pocit. Vo finále to bol boj, Ethan hral výborne. Dôležité bolo, že mi vyšiel tajbrejk," uviedol Davidovich Fokina pre akreditované médiá.

    Tenis

    Tenis

    Alejandro Davidovich Fokina.
    Alejandro Davidovich Fokina.
    Španielsky tenista ovládol domáci turnaj. V generálke na Wimbledon uspel v dvoch setoch
    dnes 17:21
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