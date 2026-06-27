Španielsky tenista ovládol domáci turnaj. V generálke na Wimbledon uspel v dvoch setoch

ATP Malorka 2026
Dvojhra - finále:
Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-2) - Ethan Quinn (USA) 7:6 (4), 6:3
Domáci španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina sa stal víťazom dvojhry na trávnatom turnaji ATP na Malorke.
Vo finále zdolal v pozícii nasadenej dvojky Američana Ethana Quinna 7:6 (4), 6:3. Pre Davidovicha Fokinu bolo podujatie generálkou na Wimbledon.
Pre Davidovicha Fokinu je to prvý titul na ATP Tour. Podujatie na Mallorce bolo pre Španiela generálkou na Wimbledon.
„Získať prvý titul a navyše na domácej pôde je skvelý pocit. Vo finále to bol boj, Ethan hral výborne. Dôležité bolo, že mi vyšiel tajbrejk," uviedol Davidovich Fokina pre akreditované médiá.