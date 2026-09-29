    Ruské finále v Číne ovládol najvyššie nasadený hráč. Vo finále zdolal svojho kamaráta

    Daniil Medvedev.
    Daniil Medvedev. (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. sep 2026 o 15:45
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    Vo vzájomných zápasoch so svojím vedie už 8:2.

    ATP Chang-čou 2026

    Dvojhra - finále:

    Daniil Medvedev (Rus.-1) - Andrej Rubľov (Rus.-2) 7:5, 6:4

    Ruský tenista Daniil Medvedev získal titul na turnaji ATP v čínskom Chang-čou.

    Najvyššie nasadený hráč zvíťazil v utorkovom finálovom súboji nad svojím krajanom a dvojkou turnaja Andrejom Rubľovom po dvoch setoch 7:5 a 6:4.

    Bývalá svetová jednotka získala celkom 24. singlový titul a tretí tento rok. Vo vzájomných zápasoch so svojím kamarátom Rubľovom vedie už 8:2.

    „Myslím si, že som to zvládol dobre. V dôležitých momentoch som hral dobre a som naozaj spokojný so svojou úrovňou,“ povedal Medvedev podľa oficiálnej stránky ATP.

    Tenis

    Tenis

    Daniil Medvedev.
    Daniil Medvedev.
    Ruské finále v Číne ovládol najvyššie nasadený hráč. Vo finále zdolal svojho kamaráta
    dnes 15:45
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